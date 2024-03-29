عامر التوني: زمان كنا بنتسحر ونفطر في بيوت مسيحيين.. فيديو

تحدث المنشد عامر التوني مؤسس فرقة المولوية المصرية عن تعاونهم مع المسيحيين في تقديم الأناشيد والأغاني والترانيم.

وقال المنشد عامر التوني خلال استضافته في حلقة حصرية ببرنامج سبوت لايت الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة صدى البلد: "تعاونا في تقديم العديد من الأعمال، ومنهم ترنيمة لستنا مريم".

وتابع التوني قائلًا: "ثلث جمهورنا مسيحي، وعندما صنعنا أول ألبوم لنا ووزعناه مجانًا على الجمهور عرفانًا بدورهم معنا، وبعدها وجدنا أن كثير من الجمهور يشكرنا لأننا جعلنا الموزعين مسيحيين رغم أنه لم يكن مقصودًا".

واستكمل مؤسس فرقة المولوية المصرية عامر التوني حديثه، وقال: "كنا نتسحر في بيوت مسيحيين وكانوا يستضفونا على الفطار فنحن أصدقاء".

