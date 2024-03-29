زيلينسكي: روسيا تستهدف محطات الطاقة الأوكرانية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الروسية هاجمت محطة كانيف للطاقة الكهرومائية في تشيركاسي أوبلاست ومحطة دنيستر للطاقة الكهرومائية في تشيرنيفتسي أوبلاست خلال هجوم اليوم 29 مارس.

وأوضح وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو أن غارة روسية واسعة النطاق استهدفت البنية التحتية للطاقة في 10 مناطق في أوكرانيا، وأضاف أن ستة أشخاص على الأقل، بينهم طفل، أصيبوا في الهجوم.

قالت DTEK، أكبر شركة خاصة للطاقة في أوكرانيا، إن ثلاثًا من محطات الطاقة التابعة لها تعرضت للقصف وألحقت بها أضرارًا جسيمة، دون الكشف عن مكان محطات الطاقة المتضررة.

و أفاد قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشوك أن أوكرانيا أسقطت 84 من أصل 99 طائرة بدون طيار وصواريخ من نوع شاهد خلال الليل.

وكتب زيلينسكي على منصة تيليجرام أن محطتي الطاقة الكهرومائية كانتا "أهدافًا متعمدة" للقوات الروسية، وتريد موسكو تكرار كارثة خيرسون أوبلاست، في إشارة إلى تدمير سد كاخوفكا في يونيو 2023.

وتابع الرئيس الأوكراني "لكن الآن ليس أوكرانيا فحسب، بل أيضا مولدوفا، معرضة للتهديد ولن تتوقف المياه أمام الأعمدة الحدودية، تماما كما لن تتوقف الحرب الروسية إذا لم نوقفها معا في أوكرانيا في الوقت المناسب".