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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل العتاولة الحلقة 19| عيسى الوزان يتعرض لمحاولة قتل من مجهولين

العتاولة
العتاولة

شهدت الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل العتاولة الكثير من الأحداث المثيرة والسريعة بين أبطال العمل.

وبدأت الحلقة بقيام سعد زوج شادية شقيقة نصار بفضح أمرها أمام منزلها ووسط أهل منطقتها بأنها كانت على علاقة به، وبينهما زواج عرفي قبل زواجها من مصطفى أبو سريع

وشهدت الحلقة إحراق شادية لنفسها داخل غرفتها، وأنقذتها والدتها فريدة سيف النصر، ونقلتها إلى المستشفى، لتجد فريدة، “نصار” داخل نفس المستشفى بصحبة زوجته “زينة” التي كانت تعانى منذ الحلقة الماضية بسبب حملها.

واعترفت زينة اثناء تواجدها فى المستشفى بتهديد عيسى الوزان لها والإبلاغ عنها بقتل زوج والدتها مما جعل نصار يساعدها فى الخروج من المستشفى والاختباء عن أعين عيسى الوزان والشرطة.

واختتمت الحلقة بتعرض عيسي الوزان لضرب النار، ولم تحدد الحلقة من وراء هذه العملية.

وحقق المسلسل أرقاما قوية على موقع التيك توك وصلت إلي 515 مليون مشاهدة، وذلك بجانب تصدر المسلسل لمؤشرات البحث علي جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال أول 15 يوما في شهر رمضان.

وطرحت بعض الأغاني الخاصة بالمسلسل أثناء حلقاته، ومنها الأغنية الدعائية للمسلسل والذي غناها ابطال العمل تحت اسم "مهرجان العتاولة"، وأيضا أغنية "قنبلة الجيل" والذي قدمها حسن شاكوش وحمادة مجدي أثناء أحدي الحلقات.

مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الإتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الحديدي، وآخرون، من تأليف هشام هلال، و إخراج احمد خالد موسى.

العتاولة مسلسل العتاولة احمد السقا زينة باسم سمرة

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