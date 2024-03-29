الحشاشين الحلقة 19.. زوجة حسن الصباح تحاول التخلص منه

شهدت الحلقة ١٩ من الحشاشين، محاولة دنيا زاد التخلص من زوجها حسن الصباح عن طريق الطعام المسموم انتقاماً لابنها المقتول.

اكتشف حسن الصباح الموقف ورفض تناول الطعام ووعدته زوجته بأنها ستتخلص منه وتنتقم لابنها.

الحشاشين مسلسل تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.

المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.