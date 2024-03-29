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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بمشاركة الأساقفة والمطارنة.. سيامة 9 قسوس و7 قمامصة بإيبارشية البحر الأحمر|صور

سيامة كهنه وقمامصة
سيامة كهنه وقمامصة

احتفلت إيبارشية البحر الأحمر، أمس، بسيامة ٩ كهنة في درجة القسيسية، إلى جانب منح ٧ كهنة رتبة القمصية، بيد نيافة الأنبا إيلاريون أسقف الإيبارشية، ومشاركة ٩ من الآباء المطارنة والأساقفة.

أقيم القداس الذي شهد السيامة في مقر مطرانية البحر الأمر بالغردقة، والكهنة القسوس الجدد هم:
الشماس ناجي فتحي  باسم القس عازر، للخدمة بمنطقة الحرفيين في الغردقة ( خدمة السيدة العذراء والبابا كيرلس السادس ).

الشماس أنسي جيد باسم القس توماس، للخدمة  بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا موسى في حي الكوثر بالغردقة.

الشماس إقلاديوس فتح الله باسم القس ميصائيل،  للخدمة بكنيسة الشهيد مار جرجس في مدينة رأس غارب.

الشماس مينا القمص حزقيال باسم القس مارتيروس للخدمة بكنيسة الشهداء في منطقة أبو عشرة بالغردقة.

الشماس فادى ماركو باسم القس سمعان، للخدمة بشارع الحجاز  (خدمة القديس سمعان الخراز) بالغردقة.

الشماس إسحق نعيم باسم القس أمونيوس، للخدمة بكنيسة القديس الأنبا رويس في منطقة مجاويش بالغردقة.

الشماس مينا القمص مكسيموس باسم القس رويس، للخدمة بكنيسة القديس الأنبا رويس في منطقة مجاويش بالغردقة.

الشماس ايمن حنا باسم القس يوليوس، للخدمة بكنيسة الشهداء في منطقة أبو عشرة بالغردقة.

الشماس رامي مدحت باسم القس برنابا للخدمة بكنيسة السيدة العذراء والشهيدة بربارة بالقصير.

بينما الآباء الذين رسموا برتبة القمصية هم:
القمص داود صموئيل كاهن كنيسة القديسة رفقة بالغردقة.

القمص رافائيل شاكر كاهن كنيسة الشهيد مار مينا بالغردقة.

القمص موسى القمص أيوب كاهن كنيسة الشهيد مار مينا بالغردقة.

القمص شنوده بشرى كاهن كنيسة القديس الأنبا شنودة بالغردقة.

القمص إرميا القمص سيرجيوس كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس في رأس غارب.

القمص جرجس فلتاؤوس كاهن كنيسة الشهيدة الأم دولاجى بالغردقة.

القمص يوسف سمير كاهن كنيسة الشهيد أبانوب بالغردقة.

شارك في صلوات القداس والسيامة أصحاب النيافة الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، والأنبا تكلا مطران دشنا، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المحرق، والأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر، والأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، والأنبا أرشيليدس الأسقف العام، والأنبا إقلاديوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر، والأنبا بضابا أسقف نجع حمادي.

البحر الأحمر إيبارشية البحر الأحمر كهنة رتبة القمصية الاساقفة الشماس

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