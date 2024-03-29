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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قطاع التعليم بالأبرشية الأسقفية ينظم حفل إفطار رمضاني.. صور

الكنيسة الأسقفية
الكنيسة الأسقفية

نظم اليوم قطاع التعليم التابع للكنيسة الأسقفية، حفل إفطار رمضاني للمعلمين بالمركز التعليمي بسانت رفائيل "المركز التعليمي المجتمعي للاجئين السودانين"، بحضور الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

رحب رئيس الأساقفة بالحضور من ثم، اجتمع بالمعلمين بالمركز بعد الإفطار لمناقشة التطورات الذي وصل إليها المركز والتحديات التي تواجه المعلمين والأطفال بالمركز، بحضور القس ياسر كوكو راعي الخدمة السودانية بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية، ومادلين سوستانيس رئيس قطاع التعليم بالإبروشية، وحلمي أوول مدير مركز سانت رفائيل.

جدير بالذكر أن قطاع التعليم تأسس تحت رعاية الكنيسة الأسقفية، والهدف منها تقديم تعليم عالي الجودة لكل فئات المجتمع، بالإضافة لبرامج تعليم الأطفال ضعاف السمع وذوى الاحتياجات الخاصة، إذ تكون رؤية القطاع هي أن نرى جيلًا جديدًا واثقًا ومستقلًا ومبدعًا مجهزًا من خلال مدارسنا.

التعليم الأسقفية إفطار رمضاني كاتدرائية جميع القديسين القديسين

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