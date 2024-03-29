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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جلسة خاصة.. شيكابالا يحفز لاعبي الزمالك قبل مواجهة فيوتشر

الزمالك
الزمالك

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الجمعة، على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتحدث جوميز مع اللاعبين في حضور الجهاز المعاون مؤكداً على أهمية مباراة مودرن فيوتشر المقبلة، وشدد على ضرورة التركيز في إنهاء الهجمات بالشكل الأمثل واستغلال الفرص التي سنسنح للفريق.

بعدها عقد محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك جلسة أخرى مع زملائه بعد مغادرة الجهاز الفني، للتأكيد على أهمية المرحلة المقبلة، موضحا أنه لا بديل عن تحقيق الفوز  في المباراة المقبلة، والاستمرار في المنافسة لحصد بطولة الكونفدرالية الأفريقية .

وتعاهد اللاعبون على بذل أقصى ما لديهم في الفترة المقبلة وتحقيق الانتصارات بداية  من مباراة مودرن فيوتشر المقرر لها مساء الأحد المقبل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها الأحد المقبل في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل باستاد القاهرة.

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