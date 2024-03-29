قبل مواجهة فيوتشر.. قرار مفاجئ من جوميز للاعبي الزمالك

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على رفع الحمل البدني للاعبين خلال مران اليوم الجمعة، على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقام كل من جواو ميجيل مدرب الأحمال ومحمد مدحت المعد البدني بتولي الفقرة البدنية التي استمرت لما يقرب من نصف ساعة لخوض تدريبات متنوعة.

وشهد الجزء الأول من المران اجتماعات مختلفة بين جوميز وعبد الواحد السيد مدير الكرة وعمرو أبو العز للاطمئنان على كافة الأمور الخاصة بالفريق، قبل أن يجتمع المدير الفني مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للاطمئنان على الحالة الطبية للاعبين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها الأحد المقبل في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل باستاد القاهرة.