عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على موعد مباراة الأهلي وإنبي بالدوري الممتاز

الأهلي وإنبي
الأهلي وإنبي

تقرر إقامة مباراة الأهلي وإنبي المؤجلة من الجولة السادسة عشرة بالدوري المصري الممتاز، في الثامن من شهر أبريل المقبل.

وتقرر تأجيل مباريات الجولة 17 بالدوري المصري الممتاز لمدة ثلاثة أيام، لتقام أيام 3 - 4 - 5 أبريل الحالي.

وتأجلت مواجهات الإسماعيلي مع سموحة، والجونة مع المقاولون العرب، وسيراميكا كليوبترا مع زد التي كان من المقرر إقامتها الأحد المقبل، لتقام الأربعاء الموافق الثالث من أبريل.

كما تأجلت مباريات إنبي مع فاركو، المصري مع الاتحاد والبنك الأهلي مع الداخلية التي كان من المقرر إقامتها الاثنين المقبل، لتقام الخميس الموافق الرابع من أبريل، بينما تأجلت مواجهة بيراميدز مع طلائع الجيش التي كان من المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، لتقام الجمعة الموافق الخامس من أبريل.

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مثير من إمام عاشور عن فوز الأهلي على سيمبا التنزاني

خادم الحرمين يصدر أمرا ملكيا يخص الجنسية السعودية.. تفاصيل

سبب إلغاء قرآن الجمعة من الإذاعة اليوم.. تفاصيل

"الشمس مش هتظهر"| حكاية ظاهرة تضرب العالم خلال أيام.. وهذا موقف مصر

قرار عاجل من الفيفا مع الأهلي بسبب إمام عاشور

رد فعل قوي من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على سيمبا التنزاني

بأقدام كوكا.. الأهلي يفتتح التسجيل في مرمى سيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا

وضع قدما في نصف النهائي| الأهلي يعود بفوز ثمين من تنزانيا على حساب سيمبا

موضوعات متعلقة

تأجيل مباريات الجولة 17 بالدوري المصري الممتاز لمدة 72 ساعة

"الرياضة" تشارك مجلس القبائل إطلاق أكبر قافلة غذائية للفلسطينيين فى شمال سيناء

وضع قدما في نصف النهائي| الأهلي يعود بفوز ثمين من تنزانيا على حساب سيمبا

الشوط الأول من مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني.. تألق شوبير وتقدم المارد الأحمر

تقدم أحمر| 30 دقيقة من مواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا

بسبب أحمد رفعت| رسالة نارية من فيوتشر لنادي الاتحاد السكندري

بأقدام كوكا.. الأهلي يفتتح التسجيل في مرمى سيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا

كريم بنزيما يعود لتشكيل الاتحاد في مواجهة الفيحاء بدوري روشن

ترشيحاتنا

بشرى سارة للمصريين .. وهذه السيارة في متناول الجميع | ماذا يحدث بالأسواق

غرامة قاسية على بلوجر بسبب سيارتها الفولكس المضيئة في ماليزيا

مسلسل المعلم الحلقة 19.. مصطفى شعبان يهرب من فخ رجال الجنتيل

تعرف على موعد مباراة الأهلي وإنبي بالدوري الممتاز

كان نفسي يحضر تخرجي.. حديث مؤثر من مبروك عطيه عن فقدان والده

سعاد صالح: لا يجوز للشخص كتابة أملاكه بالكامل لابنته الوحيدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقسم بها الله في القرآن.. فاكهة من ياميش رمضان تمنع أمراضا خطيرة

لن تخطر ببالك .. 4 أشياءهتريحك من تعب الحموضة بعد الفطار

بعد مقلب رامز جلال .. يسرا اللوزي تنشر فيديو مثيرا من الكواليس

نتائج مذهلة عند شرب الدوم يوميا

فيديو

هلا السعيد: فتحي عبد الوهاب إضافة مميزة لـ المداح 4| خاص

حقيقة صرف 700 جنيه معاش شهري للمطلقات والأرامل.. ما القصة؟

اتخانقنا ومستحيل نرجع .. هشام ماجد يكشف سبب انفصاله عن أحمد فهمي

بعد مقلب رامز جلال .. يسرا اللوزي تنشر فيديو مثيرا من الكواليس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ