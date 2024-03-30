عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أيقونة ثلاثية.. متحف شرم الشيخ يحتفل بعيد البشارة القبطي بمعرض مؤقت للآثار

لوحة في متحف شرم
لوحة في متحف شرم الشيخ

أقام متحف شرم الشيخ بجنوب سيناء، معرضاً مؤقتاً للآثار تحت عنوان "البشارة و العذراء"، وذلك بالتزامن مع قرب الاحتفال بعيد البشارة القبطي.


وقالت المهندسة ميريام إدوارد، المشرف العام على متحف شرم الشيخ، إن المعرض يضم أيقونة ثلاثية تجمع بين ثلاث أيقونات مرتبطة ببعضها موضوعيًا، وهم " أيقونة البشارة، أيقونة القديس يوحنا، أيقونة القديس متي"، والتي تبرز أهمية الأيقونات في توثيق الأحداث الكتابية، مشيرة إلى أن الأيقونة تعد بمثابة كتاب لمن يجهل القراءة والكتابة، وتقرأ الأيقونة من خلال معرفة دلالات الرموز والألوان.


وأضافت المشرف العام على المتحف في تصريح اليوم الجمعة، أنه جرى  إقامة ندوة ثقافية على هامش افتتاح المعرض عن فن الأيقونات، وأهميته وتاريخه، إضافة إلى شرح تفصيلي للأيقونات المعروضة بالمعرض المؤقت، وكلمة عن كيفية الترميم وأهمية صيانة الأيقونات وحفظها.
وأشارت إلى أن المعرض المؤقت يقام بقاعة الحضارات بجوار الركن البيزنطي، ومن المقرر أن يستمر لمدة شهرين حتى نهاية شهر مايو المقبل .

متحف شرم الشيخ

IMG-20240329-WA0100
IMG-20240329-WA0100
IMG-20240329-WA0099
IMG-20240329-WA0099
IMG-20240329-WA0101
IMG-20240329-WA0101
جنوب سيناء متحف شرم الشيخ البشارة العذراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل قوي من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على سيمبا التنزاني

نزل 3 جنيهات| مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

700 جنيه زيادة|الذهب يخالف التوقعات بشكل مفاجئ.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

رد فعل مثير من إمام عاشور بعد فوز الأهلي على سيمبا التنزاني

30 جنيهًا| تراجع أسعار الدواجن بشكل ملحوظ.. وهذا ثمن كرتونة البيض الأحمر

صرفت ملايين على النادي ووالدي بيعمل مشاكل.. أمير مرتضى منصور يكشف أسرار وكواليس عن الزمالك

التفاصيل الكاملة لوقوع هزة أرضية في مصر.. هل شعرت بالزلزال؟

هل الموجة انتهت.. هيئة الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس السبت

موضوعات متعلقة

محافظ جنوب سيناء يبحث مع مدير الخطوط الجوية السعودية بشرم الشيخ زيادة السياحة العربية

وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يناقشان الاستعداد لعقد مسابقة النوابغ في القرآن الكريم

ترشيحاتنا

تناولها بعد الإفطار.. أطعمة تحافظ على مستوى الطاقة الطبيعية

إصلاح وتأهيل.. كيف نجحت الداخلية فى تغيير شكل ومفهوم السجون المصرية

أخبار التوك شو| المفتى: على الإنسان مراجعة تعاملاته اليومية ومحاسبة نفسه..بيومي فؤاد: أنا أصبحت وصمة وربنا وقف بجانبي

نشرة الفن| تعرف على أعلى 10مسلسلات مشاهدة في مصر .. تشيع جثمان الروائي أسامة الشاذلي اليوم

العشر الأواخر من رمضان.. فضلها وعبادات النبي فيها

بولندا: حقبة جديدة من الحرب في أوروبا بدأت ويجب تشكيل دفاع مشترك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون زجاج خلفي .. شاهد أحدث سيارة تثير الجدل

بعد تغيير شعارها.. شاهد لامبورجيني تظهر بشكل جديد

فطارك عندنا.. طريقة عمل طاجن السمك الفيليه بالفريك وشيش طاووق وسمبوسك

ضربة للاقتصاد.. إغلاق أعلى ميناء للسيارات في أمريكا

فيديو

هلا السعيد: فتحي عبد الوهاب إضافة مميزة لـ المداح 4| خاص

حقيقة صرف 700 جنيه معاش شهري للمطلقات والأرامل.. ما القصة؟

اتخانقنا ومستحيل نرجع .. هشام ماجد يكشف سبب انفصاله عن أحمد فهمي

بعد مقلب رامز جلال .. يسرا اللوزي تنشر فيديو مثيرا من الكواليس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ