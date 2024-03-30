أيقونة ثلاثية.. متحف شرم الشيخ يحتفل بعيد البشارة القبطي بمعرض مؤقت للآثار

أقام متحف شرم الشيخ بجنوب سيناء، معرضاً مؤقتاً للآثار تحت عنوان "البشارة و العذراء"، وذلك بالتزامن مع قرب الاحتفال بعيد البشارة القبطي.



وقالت المهندسة ميريام إدوارد، المشرف العام على متحف شرم الشيخ، إن المعرض يضم أيقونة ثلاثية تجمع بين ثلاث أيقونات مرتبطة ببعضها موضوعيًا، وهم " أيقونة البشارة، أيقونة القديس يوحنا، أيقونة القديس متي"، والتي تبرز أهمية الأيقونات في توثيق الأحداث الكتابية، مشيرة إلى أن الأيقونة تعد بمثابة كتاب لمن يجهل القراءة والكتابة، وتقرأ الأيقونة من خلال معرفة دلالات الرموز والألوان.



وأضافت المشرف العام على المتحف في تصريح اليوم الجمعة، أنه جرى إقامة ندوة ثقافية على هامش افتتاح المعرض عن فن الأيقونات، وأهميته وتاريخه، إضافة إلى شرح تفصيلي للأيقونات المعروضة بالمعرض المؤقت، وكلمة عن كيفية الترميم وأهمية صيانة الأيقونات وحفظها.

وأشارت إلى أن المعرض المؤقت يقام بقاعة الحضارات بجوار الركن البيزنطي، ومن المقرر أن يستمر لمدة شهرين حتى نهاية شهر مايو المقبل .

متحف شرم الشيخ

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