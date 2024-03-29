إسرائيل تعلن اغتيال قائد وحدة الصواريخ في حزب الله خلال غارة جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمع، أنه قتل نائب قائد وحدة الصواريخ التابعة لحزب الله في غارة بطائرة دون طيار في جنوب لبنان، اليوم.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن القائد الكبير في حزب الله، علي نعيم، أصيب أثناء وجوده في سيارة في بلدة البازورية القريبة من مدينة صور اللبنانية، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ونوه الجيش الإسرائيلي، إلى أن نعيم يعتبر مصدرا هاما للمعرفة في حزب الله، وقائدا في مجال الصواريخ، وكان أيضًا أحد قادة إطلاق الصواريخ ذات الرؤوس الثقيلة والمسؤول عن تنفيذ وتخطيط الهجمات ضد المدنيين الإسرائيليين.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إنه شاهد الغارة على نعيم.