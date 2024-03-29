استمرار استقبال مطاري الغردقة ومرسى علم الدوليين للسياح

تواصل مطارا الغردقة ومرسى علم الدوليين في البحر الأحمر استقبال العشرات من رحلات الطيران القادمة من مختلف المطارات الدولية والأوروبية، وذلك تزامنًا مع بداية فصل الربيع.

تشهد القرى والمنتجعات السياحية بالغردقة ومرسى علم ارتفاعًا كبيرًا في نسب الإشغال السياحي، ومن المتوقع أن تتضاعف تلك النسب مع اقتراب احتفالات عيد الفطر المبارك ومجيء الآلاف من السائحين المصريين.

وفقًا لجداول الطيران بمطاري الغردقة ومرسى علم الدوليين، فقد وصل قرابة 23 ألف سائح من مختلف الجنسيات على مدار ساعات اليوم الجمعة، حيث وصلوا على متن 113 رحلة طيران.

ووصل مطار الغردقة الدولي 18 ألف سائح على متن 89 رحلة طيران، حيث يأتي الغالبية منهم من ألمانيا وروسيا وإنجلترا، بينما استقبل مطار مرسى علم الدولي 5 آلاف سائح على متن 24 رحلة طيران، وذلك ضمن 147 رحلة طيران دولية أوروبية، من دول مثل إيطاليا وبولندا والتشيك وألمانيا وهولندا وبلجيكا، خلال الأسبوع المنقضي.