صحة كفر الشيخ: استمرار تشغيل عيادات الأسنان الجمعة

أكد الدكتور شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، على استمرار تشغيل عيادات الأسنان أيام الجمعة من كل أسبوع وذلك تيسيرًا على المرضى الذين يصعب عليهم تلقى الخدمة خلال باقي أيام الأسبوع ولتخفيف الضغط على العيادات وتوفيرًا للخدمة طوال أيام الأسبوع.



وحرص فريق طب الأسنان بإشراف الدكتور محمد يونس مدير إدارة طب الأسنان بالمديرية والدكتور كريم قنديل مدير طب الأسنان العلاجي بالمديرية على تفقد المستشفيات بمستشفى كفر الشيخ العام، مستشفى الرمد بكفر الشيخ، مستشفى سيدي غازي المركزي، مستشفى الحامول، مستشفى برج البرلس المركزي، مستشفى دسوق العام، مستشفى فوة المركزي، مستشفى بيلا، مستشفى حميات كفر الشيخ، مستشفى مطوبس ومستشفى سيدي سالم.



وأشاد الدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ بجهود الأطباء والتمريض وسرعة استجابتهم للعمل الوطني.