عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جامعة عين شمس توزع 3 آلاف كرتونة رمضان على عمال الخدمات المعاونة

جانب من التوزيع
جانب من التوزيع

قام قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس بتوزيع عدد ثلاثة ألف كرتونة على جميع  العاملين بالخدمات والمعاونة بالجامعة وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

 

يأتى ذلك برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و إشراف اللواء حسام الشربيني أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.


وكان قد اختار المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) ستة طلاب من مرحلة الدراسات العليا بجامعة عين شمس ،وعضو هيئة تدريس للمشاركة في ملتقى الجامعات لشئون التراث الثقافي 2024.

تأتى مشاركة جامعة عين شمس ، تحت رعاية أ.د. محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة ، و أ.د. غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و أ.د. حسام طنطاوي، عميد كلية الاثار، وتنسيق أ. إسلام عزت، المدرس المساعد بقسم إدارة المتاحف والمواقع الأثرية، ومنسق كلية الآثار للمنح والمشروعات البحثية.

وقد تسابق للمشاركة 12 جامعة ومعهد بحثي في جمهورية مصر العربية، والذين قاموا بترشيح 86 طالب وطالبة بمرحلة الدراسات العليا، وكذلك 50 أستاذًا متخصصًا في مجالات متعلقة بصيانة التراث الثقافي وتطبيقاتها المختلفة.

وقد تم اختيار ستة طلاب بمرحلة الدراسات العليا بجامعة عين شمس وهم: أ. سعيد سعد، المعيد بمعهد الدراسات العليا والبحوث الزراعية في المناطق القاحلة، المهندسة رضوى أشرف، باحثة دكتوراه بقسم العمارة بكلية الهندسة، أ. هبة سامي، أمين بالمتحف المصري بالقاهرة، وباحثة ماجستير بكلية الآثار ، أ. محمود سلامة، أخصائي ترميم الآثار بالقاهرة التاريخية، وباحث ماجستير بكلية الآثار، أ. منال محمد رجب، وأ. أحمد عبد العزيز صقر، خريجو برنامج دبلوم إدارة المتاحف والمواقع الأثرية بكلية الآثار ، كما تم اختيار  د. سمر حمدون، مدرس التواصل المجتمعي بقسم إدارة المتاحف والمواقع الأثرية كمدرب في مشروع دور التواصل المجتمعي في ربط المجتمعات المحيطة بالمناطق التراثية تطبيقًا على منطقة الأزهر .

وسيقوم المشاركون من جامعة عين شمس والجامعات والمعاهد الأخرى بالعمل على إعداد الخطة التنفيذية واختصاصات Terms of Reference (ToR) لعدد من المشروعات المبتكرة في صيانة التراث الثقافي بالقاهرة وهي: صيانة الحدائق والمساحات الخضراء العامة والخاصة تطبيقا على منطقة الفسطاط، الصناعات التراثية والاقتصاد تطبيقًا على منطقة الجمالية، التخطيط لإعادة استخدام المباني التراثية تطبيقًا على منطقة الدرب الأحمر، توثيق التراث المبني وتقييم حالة المباني الأثرية تطبيقًا على آثار شرق القاهرة، ومشروع التواصل المجتمعي والمجتمعات المحيطة تطبيقًا على منطقة الأزهر.

جامعة عين شمس رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل قوي من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على سيمبا التنزاني

رد فعل مثير من إمام عاشور بعد فوز الأهلي على سيمبا التنزاني

"الشمس مش هتظهر"| حكاية ظاهرة تضرب العالم خلال أيام.. وهذا موقف مصر

سبب إلغاء قرآن الجمعة من الإذاعة اليوم.. تفاصيل

خادم الحرمين يصدر أمرا ملكيا يخص الجنسية السعودية.. تفاصيل

رقم خرافي| تعرف على حجم ثروة محمد صلاح.. وهذه قائمة أغنى لاعبي العالم

هل الموجة انتهت.. هيئة الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس السبت

التفاصيل الكاملة لوقوع هزة أرضية في مصر.. هل شعرت بالزلزال؟

ترشيحاتنا

فراولة الحلقة 4 .. ظهور خاص للكابتن رضا عبد العال

ضربة للاقتصاد.. إغلاق أعلى ميناء للسيارات في أمريكا

أزمة نفسية.. نهاية صادمة لـ شاب قفز من البلكونة في الشيخ زايد

أمريكا ترحب بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة

إمكانيات خارقة.. آبل تفاجئ متابعيها بطرح إصدارات جديدة بسعر لا يقارن

عقوبة صارمة .. احذر التلاعب في لوحات سيارتك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتختفي خالص.. أضرار خطيرة لـ الكسوف الكلي للشمس

جمال شعبان يهاجم برنامج رامز جلال.. لهذا السبب

عشبة مهملة تعالج 7 مشكلات شائعة .. المعدة والتوتر أبرزها

بشرى سارة للمصريين .. وهذه السيارة في متناول الجميع | ماذا يحدث بالأسواق

فيديو

هلا السعيد: فتحي عبد الوهاب إضافة مميزة لـ المداح 4| خاص

حقيقة صرف 700 جنيه معاش شهري للمطلقات والأرامل.. ما القصة؟

اتخانقنا ومستحيل نرجع .. هشام ماجد يكشف سبب انفصاله عن أحمد فهمي

بعد مقلب رامز جلال .. يسرا اللوزي تنشر فيديو مثيرا من الكواليس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ