سي. إن. إن: محادثات أمريكية إسرائيلية بشأن عملية محتملة في رفح الإثنين

ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية، الجمعة، أن محادثات رفيعة المستوى بين مسؤولين أميركيين وإسرائيليين حول عملية عسكرية محتملة في رفح بقطاع غزة يمكن أن تعقد في واشنطن بعد غد الاثنين على أقرب تقدير.

وألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محادثات كانت مقررة هذا الأسبوع بعد امتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض (الفيتو) لعرقلة قرار لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة في رمضان وإطلاق سراح جميع الأسرى.

ونقلت الشبكة عن مسؤولين أمريكيين القول إن الوفد الإسرائيلي اقترح إعادة جدولة المحادثات إلى يوم الاثنين. وقال البيت الأبيض إنه يدعم إعادة جدولة المحادثات ويعمل مع نظرائه في إسرائيل للقيام بذلك في الوقت المناسب.

