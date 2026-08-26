تريزيجيه: السعودية بلدي الثاني..وسعيد بالتواجد هنا

كشف النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق الرياض السعودي، عن انتقاله إلى الدوري السعودي، معبرًا عن سعادته بالتواجد داخل المملكة العربية السعودية.

وقال تريزيجيه في تصريحات عبر قناة «ثمانية» السعودية: «وجدت ترحيبًا شديدًا منذ انتقالي إلى نادي الرياض، ومش حاسس بالغربة خالص، السعودية بلدي الثاني».



وأضاف: «الدوري السعودي من أفضل دوريات العالم، وليس على مستوى الشرق الأوسط فقط، وسعيد بالتواجد هنا».

وتابع: «مباراة الشباب كانت صعبة للغاية، وكنا سننتصر لولا طرد كيتا، والحمدلله سجلت أول هدف مع الفريق».

اختتم: "لدينا مدرب جيد وواجهنا ظروف صعبة في المباريات الماضية، لكن القادم سيكون أفضل".