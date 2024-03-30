تهدد سلامة السائق.. استدعاء سيارة آودي e-tron GT بسبب مشاكل بالبطارية

تعتزم شركة آودي استدعاء سيارتيها e-tron GT وRS e-tron GT بسبب مشكلة في بطارياتهما قد تؤدي إلى حدوث ماس كهربائي، وتشمل هذه الاستدعاءات إجمالي 1042 مركبة، وفقًا لموقع Carscoops.

استدعاء آودي بسبب مشاكل تهدد السلامة

الاستدعاء الأول يتضمن 1013 سيارة من طرازات 2022-2024، تأكد أن بطارياتها ذات الجهد العالي قد تتعرض لدوائر قصيرة، مما يمكن أن يؤدي إلى حدوث حرائق.

ونظرًا لأن تايكان وe-tron GT متشابهتان إلى حد كبير وتستخدمان نفس وحدات البطارية، فقد بدأت آودي تحقيقًا لتحديد الخلل وإصلاحه، وفي الوقت الحالي، يُنصح السائقون بشحن بطارياتهم حتى نسبة 80% فقط.

أما الاستدعاء الثاني فيشمل 29 سيارة من طرازي 2022 و2023، ويعتمد على بيانات أودي لتحديد السيارات المتأثرة بالمشكلة بدقة.

وستقوم أودي بتبديل وحدات البطارية مجانًا، وخلال هذه الفترة، يُطلب من المالكين تقييد شحن بطارياتهم إلى نسبة 80%.

وعلى الرغم من أن هذا قد يكون أمرًا مزعجًا للمالكين، إلا أن آودي لم تُبلغ عن أي حوادث أو إصابات أو حرائق ناجمة عن هذه المشكلة، وتعتبر هذه الخطوة تدابير احترازية لضمان سلامة المستهلكين.