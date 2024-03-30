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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طعن صحفي إيراني معارض على يد مجهولين في لندن

صدى البلد

أعلنت قناة إيرانية معارضة مقرها لندن، الجمعة، تعرض المذيع لديها بوريا زراعتي للطعن بالسكين من قبل رجال مجهولين في العاصمة البريطانية؛ ما أدى لإصابته.

وذكرت قناة "إيران إنترناشونال" أن "زراعتي مقدم برنامج الحرف الأخير تعرض لهجوم بسكين من قبل عدة رجال مجهولين، أثناء مغادرته منزله في لندن، وأصيب في مناطق عديدة من جسده".

ووصفت الحالة الجسدية للصحفي زراعتي المتواجد حالياً في المستشفى بـ"المستقرة"، وأعلنت "بدء تحقيقات الشرطة" فيما يتعلق بهذا الهجوم.

ولم يُكشف عن أي معلومات عن منفذي هذا الهجوم حتى وقت كتابة هذا التقرير.

وفي الأشهر الماضية، نُشرت تقارير عديدة بشأن تهديدات للحياة ضد العديد من الصحفيين الإيرانيين العاملين في وسائل الإعلام الناطقة باللغة الفارسية في الخارج.

ايران بوريا زراعتي الصحفيين الإيرانيين

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طعن صحفي إيراني معارض على يد مجهولين في لندن

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