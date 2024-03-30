عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بولندا: حقبة جديدة من الحرب في أوروبا بدأت ويجب تشكيل دفاع مشترك

صدى البلد

أعلن رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، أن الغزو الروسي لأوكرانيا قبل ما يزيد على عامين بقليل كان بمثابة إعلان حقبة جديدة من الحرب في أوروبا، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وتابع في حوار مع صحيفة «دي فيلت» الألمانية ووسائل إعلام أوروبية شريكة: «أعلم أن الأمر يبدو مدمراً، خصوصاً بالنسبة لجيل الشباب، لكن علينا الاعتياد على حقيقة أن عصراً جديداً قد بدأ: عصر ما قبل الحرب. أنا لا أبالغ، فهذا الأمر يصبح أكثر وضوحاً كل يوم».

وأضاف: «لا أريد إخافة أحد، لكن الحرب لم تعد مفهوماً من الماضي. إنها حقيقية، وقد انطلقت قبل أكثر من عامين».

وقال توسك إن الشيء الأكثر إثارةً للقلق في الوقت الراهن هو أن أي سيناريو يعدّ ممكناً بالمعنى الحرفي. وأضاف: «لم نشهد وضعاً كهذا منذ عام 1945». في تلك السنة، انتهت الحرب العالمية الثانية باستسلام ألمانيا الهتلرية.

في الوقت نفسه، أوضح توسك أنه يرصد ثورة في العقلية الأوروبية. ولم يعد أحد يشكك في الحاجة إلى تشكيل دفاع مشترك بعد الآن.

وفي ضوء استغلال روسيا للمهاجرين، دعا إلى توفير حماية أكثر اتساقاً للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وقال: «على الاتحاد الأوروبي كله، بوصفه منظمةً قويةً، أن يكون مستعداً ذهنياً للقتال من أجل أمن حدودنا وأراضينا».

دونالد توسك رئيس الوزراء البولندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل قوي من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على سيمبا التنزاني

نزل 3 جنيهات| مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

700 جنيه زيادة|الذهب يخالف التوقعات بشكل مفاجئ.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

رد فعل مثير من إمام عاشور بعد فوز الأهلي على سيمبا التنزاني

رقم خرافي| تعرف على حجم ثروة محمد صلاح.. وهذه قائمة أغنى لاعبي العالم

30 جنيهًا| تراجع أسعار الدواجن بشكل ملحوظ.. وهذا ثمن كرتونة البيض الأحمر

صرفت ملايين على النادي ووالدي بيعمل مشاكل.. أمير مرتضى منصور يكشف أسرار وكواليس عن الزمالك

التفاصيل الكاملة لوقوع هزة أرضية في مصر.. هل شعرت بالزلزال؟

ترشيحاتنا

بولندا: حقبة جديدة من الحرب في أوروبا بدأت ويجب تشكيل دفاع مشترك

ماجدة خير الله: سلمي أبو ضيف موفقة في أعلى نسبة مشاهدة lخاص

500 ألف جنيه غرامة .. صدمة للمتلاعبين فى أسعار الذهب

صلاة التهجد.. متى تبدأ في مصر وأفضل طريقة لأدائها

التوازن والتعاون الأبرز.. نصائح تجعلك الأولى والأخيرة فى عين زوجك

700 جنيه زيادة|الذهب يخالف التوقعات بشكل مفاجئ.. وهذا ثمن عيار 21 الآن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون زجاج خلفي .. شاهد أحدث سيارة تثير الجدل

بعد تغيير شعارها.. شاهد لامبورجيني تظهر بشكل جديد

فطارك عندنا.. طريقة عمل طاجن السمك الفيليه بالفريك وشيش طاووق وسمبوسك

ضربة للاقتصاد.. إغلاق أعلى ميناء للسيارات في أمريكا

فيديو

هلا السعيد: فتحي عبد الوهاب إضافة مميزة لـ المداح 4| خاص

حقيقة صرف 700 جنيه معاش شهري للمطلقات والأرامل.. ما القصة؟

اتخانقنا ومستحيل نرجع .. هشام ماجد يكشف سبب انفصاله عن أحمد فهمي

بعد مقلب رامز جلال .. يسرا اللوزي تنشر فيديو مثيرا من الكواليس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ