ابراهيم عبد الجواد يدعم مصطفى شوبير بعد تصديه المميز أمام سيمبا

أشاد الإعلامي ابراهيم عبد الجواد، بأداء حارس مرمي الأهلي مصطفى شوبير في لقاء سيمبا التنزاني.

وكتب عبر اكس: “‏ربنا يحميك يابني مستقبل حراسة الأهلي والمنتخب في أمان”.

ويترقب الأهلي لقاء الإياب للدور ربع النهائي من البطولة والذي يقام يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي من أجل حسم التأهل بشكل رسمي.

ويأمل الأهلي صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، تحقيق اللقب 12 فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.