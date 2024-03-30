الجيش الأوكراني: إسقاط 9 طائرات روسية بدون طيار من طراز شاهد

أعلن الجيش الأوكراني أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 9 طائرات روسية بدون طيار من بين 12 طائرة هاجمت المناطق الأوكرانية خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال قائد القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية، ميكولا أوليشوك، عبر حسابه بمنصة "تليجرام" إنه "في ليلة 30 مارس 2024، هاجم الجيش الوسي منطقة دونيتسك بأربعة صواريخ موجهة مضادة للطائرات من طراز S-300/S-400 وطائرات بدون طيار من كيب تشودا (شبه جزيرة القرم)"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأشار إلى أن 12 طائرة بدون طيار قتالية من طراز شاهد-136/131" تم إطلاقها، ودمر منها تسعة منها على يد وحدات من مجموعات إطلاق النار المتنقلة التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية داخل مناطق خيرسون وأوديسا ودنيبروبتروفسك وبولتافا".

وفي وقت سابق، أفادت قوات الدفاع الجنوبية الأوكرانية بإسقاط سبع طائرات بدون طيار قتالية معادية فوق مناطق دنيبروبتروفسك وأوديسا وخيرسون.

وحذرت القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية من حركة طائرات مقاتلة بدون طيار أطلقها الجيش الروسي على عدة مناطق في أوكرانيا، بما في ذلك منطقة أوديسا.