وصول 127 ألف سائح للغردقة.. 75% نسبة الإشغال في الفنادق

شهدت مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ازدياداً ملحوظاً في أعداد السياح مع حلول فصل الربيع، حيث سجل مطار الغردقة الدولي وصول 635 رحلة طيران خلال الأسبوع الماضي، نقلت على متنها قرابة 127 ألف سائح.



وتشير الإحصائيات إلى تمثيل 18 جنسية مختلفة، حيث يتصدر الألمان قائمة الوافدين، تليهم الروس والإنجليز والإيطاليين. وبلغت نسبة الإشغال في فنادق الغردقة حالياً ما بين 70 إلى 75%، ومن المتوقع ارتفاعها خلال الفترة المقبلة. يتوقع الخبراء استقبال آلاف الزوار المصريين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وتوقعت تكامل العدد في فنادق الغردقة خلال تلك الفترة المميزة.