عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تبدأ من 230 ريالا.. أسعار تذاكر حفل عبادي الجوهر في العيد

حفل عبادي الجوهر
حفل عبادي الجوهر

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان عبادي الجوهر، وزينة عماد وعبدالله المستريح، عن طرح تذاكر الحفل المرتقب في العاصمة السعودية الرياض، يوم 12 أبريل المقبل. 

وتبدأ تذاكر حفل عبادي الجوهر وزينة عماد وعبدالله المستريح، من 230 ريال سعودي. 

وينتظر عبادي الجوهر، إحياء حفل غنائي ساهر له مع زينة عماد وعبدالله المستريح، بقيادة المايسترو وسام خطاف، في العاصمة السعودية الرياض، يوم 12 أبريل المقبل، ضمن سلسلة حفلات عيد الفطر المبارك. 

 

عبادي الجوهر - ظل الذهب

في أول شهر سبتمبر، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، اغنية الفنان عبادي الجوهر، الجديدة التي تحمل اسم ظل الذهب، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى. 

أغنية ظل الذهب لـ عبادي الجوهر، من كلمات: سعود المرشود، ألحان: عبادي الجوهر، توزيع موسيقي: المايسترو أمير عبدالمجيد. 

أحدث أغاني عبادي الجوهر

في شهر يوليو الماضي، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية يا موادعني لـ الفنان عبادي الجوهر، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى، خلال الفترة المقبلة. 

أغنية يا موادعني لـ عبادي الجوهر، من كلمات فيصل الشعلان، وألحان عبادي الجوهر، توزيع موسيقي المايسترو أمير عبد المجيد. 

وحصد الفنان عبادي الجوهر، مليون و200 ألف مشاهدة، بأحدث أغانيه التي تحمل اسم خوف وسكات، بعد طرحها في منتصف شهر يناير الجاري، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية خوف وسكات، لـ عبادي الجوهر، تعزف ألحانها على أوتار العود، من جلسات أخطبوط العود عبادي الجوهر.  

وتخطت مشاهدات ميني ألبوم الفنان عبادي الجوهر، الجديد، حاجز 2 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهو مكون من أغنيتين فقط.

وحققت أغنية دق قلبي للفنان عبادي الجوهر مليونا و52 ألف مشاهدة، بعد طرحها في منتصف شهر يوليو الجاري، على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع الفيديوهات يوتيوب. 

وحققت أغنية اختفي للفنان عبادي الجوهر مليونا و72 ألف مشاهدة، بعد طرحها في منتصف شهر يوليو الجاري، على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع الفيديوهات يوتيوب.

 

ألبوم عبادي الجوهر الجديد

وقبل عدة أشهر، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ميني ألبوم الفنان عبادي الجوهر، عبر تطبيقي ديزر وأنغامي للموسيقى، وموقع الفيديوهات يوتيوب، تزامنًا مع اجازة عيد الأضحى المبارك، والموسم الصيفي.

ويتكون ميني ألبوم عبادي الجوهر، الجديد -الذي يحمل اسم عبادي الجوهر 2022- من أغنيتين فقط، هما على التوالي:

أغنية دق قلبي، وهي من كلمات: علي الغامدي، الحان: د. عبادي الجوهر، توزيع موسيقي: المايسترو أمير عبد المجيد، هندسة صوت: عمر بن إسماعيل، مكس ماستر: ياسر أنور.

أغنية اختفى، وهي من كلمات الأمير: عبدالرحمن بن مساعد، الحان: د. عبادي الجوهر، توزيع: المايسترو أمير عبدالمجيد، هندسة صوت: عمر بن إسماعيل، مكس ماستر: ياسر أنور.

عبادي الجوهر زينة عماد السعودية الرياض أغاني عبادي الجوهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 3 جنيهات| مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

700 جنيه زيادة|الذهب يخالف التوقعات بشكل مفاجئ.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

الحق اشتري سيارة قبل هذا الموعد..عضو مجلس إدارة شعبة السيارات يكشف أفضل توقيت

صرفت ملايين على النادي ووالدي بيعمل مشاكل.. أمير مرتضى منصور يكشف أسرار وكواليس عن الزمالك

فتاة البراجيل حست بالذنب| قصة انتح.ار رحاب ضحية صراع الحب.. تفاصيل

30 جنيهًا| تراجع أسعار الدواجن بشكل ملحوظ.. وهذا ثمن كرتونة البيض الأحمر

شوبير يصنع التاريخ .. حسن المستكاوي يشيد بأداء لاعبي الأهلي أمام سيمبا

إجازة عيد الفطر 2024.. مفاجأة سارة لطلاب المدارس والجامعات

موضوعات متعلقة

تبدأ من 155 دولارا.. أسعار تذاكر حفل أصالة بقصر الإمارات

تبدأ من 99 دولارا.. أسعار تذاكر حفل نوال الكويتية في عيد الفطر

المداح 4 الحلقة 20..مليكة تقتل جميل برسوم وحمادة هلال يبحث عن ميراثه

قلع الحجر الحلقة 19.. محمد رياض يحرض على قـ.تل عبد العزيز مخيون

قلع الحجر الحلقة 18.. محمد رياض يأخذ بثأر ابنه من الشواكيش

المداح 4 الحلقة 19.. حمادة هلال يحاول الوصول إلى ميراثه

بـ 100 راجل الحلقة 18.. محمد مهران يهدد زوجته

المداح 4 الحلقة 18.. القبض على حمادة هلال وظهور يسرا اللوزى وأحمد بدير

ترشيحاتنا

مدبولي: مستمرون في تقديم الدعم المطلوب للتوسعات الجديدة لأي مصنع

راح يغير عملة رجع جثـ.ة هامدة.. حكاية سائق توكتوك الشرقية

شاهد.. متظاهرون أمريكيون يمنعون سفينة حربية من التحرك لدعم إسرائيل

رسالة مهمة من وزارة الحج للمعتمرين| تعرف عليها

مدبولي: الدولة تسعى إلى توطين مختلف الصناعات محليًا بمشاركة القطاع الخاص

صدمة قبل الكلاسيكو.. مدرب بروسيا يعلن عن غيابات مؤثرة أمام بايرن ميونيخ


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبي تثير الجدل بفستان بالريش| شاهد

ليست البلهارسيا السبب.. تعرف على السبب الحقيقي لوفاة العندليب عبد الحليم حافظ

إلهام شاهين تتألق في سحور رمضان بهذه الإطلالة| شاهد

الصين تسيطر.. ربع السيارات الكهربائية في شوارع أوروبا مصنعة في هونج كونج

فيديو

أغرب حالة بالعالم .. رجل يتزوج سيدتين برأسين وجسم واحد

هلا السعيد: فتحي عبد الوهاب إضافة مميزة لـ المداح 4| خاص

حقيقة صرف 700 جنيه معاش شهري للمطلقات والأرامل.. ما القصة؟

اتخانقنا ومستحيل نرجع .. هشام ماجد يكشف سبب انفصاله عن أحمد فهمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ