مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية ينعى شقيق وزير التعليم العالي

نعى مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس المجلس، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس، والدكتور جمال سوسه القائم بعمل رئيس الجامعة، وقيادات الجامعة الأكاديمية والإدارية، بخالص العزاء والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله الدكتور عاشور أحمد عاشور شقيق الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.