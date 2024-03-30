أفضل دعاء في العشر الأواخر من رمضان .. ردده يوميا حتى ليلة العيد

تنطلق أيام العتق من النار أو ليالي العشر الأواخر من الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك مغرب اليوم السبت ، ويبحث جميع المسلمين أن يعرفوا موعد ليلة القدر وقد أوصى النبي صلي الله عليه وسلم، بالاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان لعلنا نصيب ليلة القدر ويستحيب الله الدعاء فيها.

أفضل دعاء في العشر الأواخر

“اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت، ومن شر ما لم أعمل”.

“اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك”.

“اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر منيتي”.

“اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار”.

“اللهم إني أسألك الهدى والتقى، والعفاف والغنى”.

“ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما”.

“رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ۚ ربنا وتقبل دعاء”.

“ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ۚ”.

“اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عورتي -وقال عثمان: عوراتي- وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي”.

ادعية العشر الأواخر من رمضان

والجميع ينتظرون بفارغ الصبر هذه الليلة ، التاريخ الذي أخفيه الله ليتمكن الجميع من الصلاة والعبادة هذه الأيام وفي شهر رمضان المبارك ليأخذوا أجرهم ، لأن اليوم الذي يمر لا يعود مرة أخرى.

“اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا”.

“اللهم يا رحمن يا معلم القرآن يا خالق الإنسان ومعلمه البيان.. فلك الحمد كله.. ولك الشكر كله.. وبيدك الخير كله.. وإليك يرجع الأمر كله.. علانيته وسره.. إنك على كل شيء قدير.. إنك على ما تشاء قدير”.

“اللهم يا غني يا حميد.. اغننا بحلالك عن حرامك.. وبطاعتك عن معصيتك.. وبفضلك وجودك وكرمك عمن سواك”.

“اللهم من عمل على عزة الإسلام والمسلمين فأعزه.. ومن عمل على ذلة الإسلام والمسلمين فأذله”.

“اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين.. وفي كل وقت وحين.. وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين”.

“اللهم ارزقنا شفاعته.. وأوردنا حوضه.. ولا تحرمنا زيارته.. واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا”.

“اللهم يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات اقض حوائجنا وحوائج السائلين”.

فضل العشر الأواخر من رمضان



تعد العشر الأواخر من رمضان هي الثلث الأخير من رمضان، والتي يجتهد فيها المسلمون بالعبادات والطاعات لما لها من فضل، ويتحرون فيها ليلة القدر، وتتنزل فيها الملائكة ويمحو الله فيها الذنوب ويضاعف الحسنات، وتسمى الأيام العشر الأواخر من رمضان بأيام العتق من النيران، ففيها يعتق الله تعالى الرقاب من النيران، ويغفر الذنوب.

وورد أنها عشر التهجد المعروفة التي تكون منذ ليلة العشرين أو الواحد والعشرون وحتى نهاية شهر رمضان الفضيل ، ويكفي شرفا في هذه العشر الأواخر من رمضان أن فيها ليلة هي خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر التي تعتق فيها الرقاب، فقال الله تعالى: « إنا أنزلناه في ليلة القدر (1) وما أدراك ما ليلة القدر (2) ليلة القدر خير من ألف شهر (3) تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر (4) سلام هي حتى مطلع الفجر (5) ».

وورد عن فضل العشر الأواخر من رمضان أنها أشرف أوقاته، لأن فيها ليلة القدر، التي هي خير من ألف شهر، فقال الله سبحانه و تعالى في كتابه العزيز: (ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر) سورة القدر ، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : (إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله. ولا يحرم خيرها إلا محروم ).

و كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، وكان إذا دخلت شد مئزره، وأيقظ أهله، وأحيا ليله، فجدوا أيها المباركون واجتهدوا، وأروا الله سبحانه وتعالى من أنفسكم خيرا، فهذا أوان الجد والاجتهاد، والتزود ليوم المعاد، ورحم الله امرءا أيقظ قلبه من الغفلة والسنة، وقدم لنفسه من العمل أحسنه.