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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتهام ترامب بـ «التحريض على العنف السياسي» بعد نشر مقطع فيديو لبايدن

ترامب
ترامب

يواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انتقادات جديدة بعد نشره مقطع فيديو يظهر صورة للرئيس جو بايدن مقيدًا على الباب الخلفي لشاحنة صغيرة، وفق ما ذكرت شبكة “سكاي نيوز” بريطانية.

وأشعل المقطع الاتهامات بأن المرشح الجمهوري "يحرض على العنف السياسي" في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية، وسط خطاب ملتهب بشكل متزايد.

ونشر الرئيس الأمريكي السابق مقطع الفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص به “تروث سوشيال”.

ويظهر الفيديو المنشور شاحنة مزينة بشعار "ترامب 2024" وأعلاما تدعي دعم الشرطة مع رسم صورة بايدن ويديه وقدميه مقيدين على الجزء الخلفي من السيارة.

وفي إشارة إلى جهود ترامب لقلب سقوطه في انتخابات 2020، قال مايكل تايلر، مدير اتصالات حملة بايدن: "ترامب يحرض بانتظام على مجابهة العنف السياسي، وحان الوقت لأن يأخذه الناس على محمل الجد".

لكن المتحدث باسم حملة ترامب، ستيفن تشيونج، قال ردا على ذلك: "كانت تلك الصورة على الجزء الخلفي من شاحنة صغيرة كانت تسير على الطريق السريع".

 

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