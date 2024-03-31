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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل من مات في العشر الأواخر من رمضان دخل الجنة مهما كان عمله؟

هل من مات في العشر
هل من مات في العشر الأواخر من رمضان دخل الجنة مهما كان عمله؟

قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله- تعالى- قد تفضل على نفر من خاصة عباده فوعدهم بدخول الجنة من غير حساب ولا عذاب.

هل من مات في رمضان دخل الجنة مهما كان عمله ؟ 

وأضاف "العجمي"، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية عن سؤال يقول صاحبه (هل من مات فى رمضان يدخل الجنة مهما كان عمله ؟ )، أن هذا الأمر لا يعلمه إلا الله فالمعلوم فى رمضان ان الصيام والقيام يغفرا الذنوب فمن صام رمضان إيمانًا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فالمعلوم أنه تغفر فيه الذنوب اما دخول الجنة أو غيره هذا أمر لا يعلمه إلا الله عز وجل.

وأشار إلى أنه ورد في فضل من مات صائما قول النبي ، صلى الله عليه وسلم : (َ مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ صَامَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ).

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مكافأة الله لمن مات صائما

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أن هناك يومًا واحدًا من وفقه الله تعالى لصيامه، فإنه يدخل الجنة من غير سابق عذاب.

وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مَن ختم عمره بصيام يوم، بأن مات وهو صائم، أو بعد فطره من صومه دخل الجنة مع السابقين الأولين، أو من غير سابق عذاب.

واستشهدت بما ورد في مسند البزار، أنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: «من خُتم له بصيام يوم دخل الجنة». وفي رواية أخرى: «مَنْ صَامَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّة».

وأضافت أن مَن ترك لله في الدنيا طعامًا وشرابًا مدة يسيرة، عوَّضه الله عنه طعامًا وشرابًا لا ينفد، ومَن ترك شهوته عوَّضه الله في الجنة أزواجًا لا يمتن أبدًا.

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هل حسن الخاتمة مقصور علي من مات وهو ساجد أو صائم؟

سؤال أجاب عنه الشيخ رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامي، وذلك خلال فيديو منشور له عبر صفحته عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

ورد “عبدالرازق”، قائلاً:"حسن الخاتمة ليس مقصور على من مات وهو ساجد أو صائم أو كان حاجاً ملبياً إنما حسن الخاتمة أن يأتيك الموت وليس لأحد عندك حق، أو آمن منك جيرانك، لست واكلاً ميراث أخواتك، لست تارك صلاتك و لست مقصر فى زكاة".

وأشار الى أن حسن الخاتمة ليس كيف تموت وإنما كيف تعيش، ليس كيف مُت إنما كف عشت ليس ان تموت فى سبيل الله إنما تعيش فى سبيل الله، فسيدنا أبوبكر الصديق مات على فراشه، عمر بن الخطاب مات مطعوناً، عثمان بن عفان مات مذبوحاً، ابوعبيدة بن الجراح مات بالطاعون، جميعهم نالوا حسن الخاتمة

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