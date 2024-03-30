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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تسهيلا علي المواطنين.. متابعة تحصيل مستحقات الدولة من محال سوق السادسة بمناخ بورسعيد

تسهيلا علي المواطنين
تسهيلا علي المواطنين متابعة تحصيل مستحقات الدولة من محال سوق

واصلت لجان التحصيل الخارجي بحي المناخ فى محافظة بورسعيد ،اليوم السبت، المرور على المحال التجارية بسوق المنطقة السادسة في نطاق الحي ؛ لتحصيل مستحقات الدولة من مقابل الانتفاع ومتأخرات ؛تفادياً لاتخاذ الإجراءات القانونية، بناءا علي تعليمات المهندس نعمان علي نعمان رئيس حي المناخ.

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وكان قد سبق و شكل رئيس حي المناخ فى بورسعيد لجان من الإدارات المعنية بالحي؛ للتحصيل الخارجي مجهزة بالماكينة الإلكترونية للدفع  والمتصلة بنظام العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.

تسهيلا علي المواطنين متابعة تحصيل مستحقات الدولة من محال سوق السادسة بمناخ

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وقال "نعمان": يأتي ذلك تماشيًا مع المنظومة التكنولوجية والرقمية الجديدة التي تشهدها بورسعيد، كأحد خطوات التنمية المستدامة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن، وسهولة الحصول عليها.

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