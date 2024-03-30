تسهيلا علي المواطنين.. متابعة تحصيل مستحقات الدولة من محال سوق السادسة بمناخ بورسعيد

واصلت لجان التحصيل الخارجي بحي المناخ فى محافظة بورسعيد ،اليوم السبت، المرور على المحال التجارية بسوق المنطقة السادسة في نطاق الحي ؛ لتحصيل مستحقات الدولة من مقابل الانتفاع ومتأخرات ؛تفادياً لاتخاذ الإجراءات القانونية، بناءا علي تعليمات المهندس نعمان علي نعمان رئيس حي المناخ.
وكان قد سبق و شكل رئيس حي المناخ فى بورسعيد لجان من الإدارات المعنية بالحي؛ للتحصيل الخارجي مجهزة بالماكينة الإلكترونية للدفع والمتصلة بنظام العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.
وقال "نعمان": يأتي ذلك تماشيًا مع المنظومة التكنولوجية والرقمية الجديدة التي تشهدها بورسعيد، كأحد خطوات التنمية المستدامة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن، وسهولة الحصول عليها.