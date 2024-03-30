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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء ينفقد عددا من مصانع القطاع الخاص في مدينة العاشر من رمضان

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

اعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن سعادته لتفقد عدد من مصانع القطاع الخاص في مدينة العاشر من رمضان.
وقال مدبولي انه زار 5 مصانع بالعاشر من رمضان خلال جولته اليوم لافتا ان هناك مصنعين لكبري شركات العالمية في انتاج الادوات الكهربائية مشيرا الي انه هذين المصنعين بدأوا العمل في اقل من عام واحد مؤكدا ان وجود الشركات العالمية في مصر رسالة قوية للاقتصاد عالميا .

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واشار مدبولي ان احد المصانع يصنع وحدات التكييفات المركزية لافتا ان شهر مايو المقبل سيتم انتاج اول تكييف مركزي .

واكد مدبولي انه لابد علي مصر ان تعتمد علي الانتاج ونعتمد علي الاتصالات والسياحة والصناعة والتجارة

الدكتور مصطفى مدبولى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء العاشر من رمضان

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