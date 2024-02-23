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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مشروع رأس الحكمة.. 150 مليار دولار ثمار الشراكة المصرية الإماراتية

توقيع الاتفاقية
توقيع الاتفاقية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الجمعة 23 فبراير، مراسم توقيع أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى، في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتُعد صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة "أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر"، وتُقدر قيمتها بنحو 150 مليار دولار .

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مدبولي : صفقة مشروع رأس الحكمة تتم بقوانين الاستثمار المصرية .. فيديو

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مدبولي عن الصفقة الاستثمارية: أشكر المصريين على صبرهم وإيمانهم بالقيادة السياسية

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مدبولي: مشروع رأس الحكمة يتضمن دخول استثمارات مباشرة فى شهرين بـ35 مليار دولار

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الصفقة الاستثمارية الكبرى.. مدبولي يلتقط صورة تذكارية مع التحالف المصري الإمارتي

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تعظيم لأصول الدولة.. مدبولي: مشروع رأس الحكمة ينهي السوق الموازي للعملة الأجنبية


ووجه الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات على رعاية مشروع تنمية رأس الحكمة. وأوضح رئيس الحكومة، أن مشروع تنمية رأس الحكمة سيدر للبلاد 15 مليار دولار.

قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من مشروع تنمية رأس الحكمة يصل إلى 35 مليار دولار

وأضاف رئيس مجلس الوزراء ، أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر من مشروع تنمية رأس الحكمة يصل إلى 35 مليار دولار، مؤكدا أن القاهرة ستحصل على 35% من أرباح مشروع تنمية رأس الحكمة. وقال إن  تنمية رأس الحكمة ستدر 150 مليار دولار للبلاد طوال مدة المشروع.

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