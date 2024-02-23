ليس بيع أصول.. رئيس الوزراء يوضح أهداف مشروع تنمية رأس الحكمة 

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن نجاح اقتصاد الدولة يقاس بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرًا إلى أن مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة يُمثل نموذجًا فريدًا للتنمية المتكاملة في مختلف المجالات.

مشروع رأس الحكمة أضخم صفقة استثمار أجنبي

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن مشروع رأس الحكمة يُعد "أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر"، حيث تُقدر قيمته بنحو 150 مليار دولار أمريكي.

وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة المصرية أطلقت وثيقة سياسة ملكية الدولة، مبينا أن مشروع رأس الحكمة، خير دليل على ذلك، لتمكين القطاع الخاص والاستثمار المباشر.

القضاء على وجود سعرين للدولار

وتابع رئيس الوزراء، أننا ليس لدينا موارد تكفي لهذه الدولة، مبينا أن هذا المشروع ليس بيع أصول، بل سيكون بشراكة، لافتا إلى أن حجم النقد الأجنبي الذي سيتم ضخه من خلال مشروع رأس الحكمة يمكننا من كبح جماح التضخم بصورة كبيرة والحفاظ على مستوى الأسعار والقضاء على وجود سعرين للدولار في السوق المصرية.

كما أكد رئيس الوزراء، أننا نتحدث عن خلق ملايين من فرص العمل، قائلا: " نحن نحتاج مثل هذه المشروعات لتتكرر في مناطق كثيرة في مصر، مشيرا إلى أن مصر توضع على خريطة السياحة العالمية وجذب السائحين هو أمل كبير، ولن يتحقق بدون تلك المشروعات.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات على رعاية مشروع تنمية رأس الحكمة.