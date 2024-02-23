رئيس الوزراء يزف بشرى للمصريين بشأن مشروع الصفقة الاستثمارية الكبرى

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك حجم من الأموال والنقد الأجنبي من أجل حل أزمة السيولة الدولارية الموجودة، وبالتالي من شأن الصفقة الإستثمارية الكبري فى تحقيق عملية الإستقرار النقدي ونكبح جماح التضخم وتوقفه.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته اليوم بؤتمر صحفي خلال توقيع شركة إستثمارية كبري بمقر مجلس الوزراء، أن الأهم فى هذا المشروع القضاء على وجود سعرين فى السوق المصري، موضحا أن هذا المشروع بحجم الاستثمارات يخلق ملايين من فرص العمل، حيث أن مصر كل عام تحتاج أكثر من مليون فرصة عمل جديدة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن مصر توضع على خريطة السياحة العالمية، لافتا إلى أن مصر حريصة على جذب الإستثمار الأجنبي المباشر.