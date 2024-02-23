مدبولي: أوشكنا على الانتهاء من اتفاق صندوق النقد الدولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعمل علي تخطي الازمة الاقتصادية تعمل علي ترشيد الانفاق العام في الدولة مؤكدا ان مشروعات التعليم والصحة وحياة كريمة علي اولوية عمل الحكومة .



وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي ان الدولة تحضر عدد من المشروعات لطرحها خلال الفترة المقبلة .

مدبولي :الدولة علي وشك الانتهاء من الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي

وأشار مدبولي الي أن الدولة علي وشك الانتهاء من الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي من توفير العملة الصعبة لدولة المصرية لافتا انه ستكون بداية جديدة للاقتصاد المصري.