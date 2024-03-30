وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ بورسعيد عدداً من الملفات الخدمية الهامة للمواطنين

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجارية على أرض المحافظة، ومتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص المشروعات القومية التي تهم المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية .

وفى بداية اللقاء تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ بورسعيد مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المالي الحالي 2023 / 2024، حيث بلغ إجمالي ما تم اعتماده للمحافظة مبلغ 444,109 مليون جنيه، تتضمن برامج الرصف ومد تدعيم شبكات الكهرباء، وتحسين البيئة وبرنامج الأمن والإطفاء، واستكمال تطوير منظومة الطرق والمحاور والميادين، ووجه اللواء هشام آمنة بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من تلك المشروعات والالتزام بالموعد المحدد لإنهاء العمل وتحقيق حياة أفضل للمواطنين، وإزالة أي عوائق أو تحديات تواجه عملية التنفيذ من خلال المتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات التنفيذ والتأكد من تنفيذ التطوير على أعلى درجة من الكفاءة.

واستعرض اللواء عادل الغضبان، آخر مستجدات الموقف التنفيذي لبرامج الخطة الاستثمارية، تماشيًا مع خطة البرامج والأداء المحددة والمرتكزة على الأسس والمعايير التي تم وضعها بناء على رؤية مصر 2030 وتعليمات وزارة التخطيط وخطة وزارة التنمية المحلية والتي تصب في النهاية لهدف تحقيق رضا المواطن، مؤكدًا أن الخطة الاستثمارية للمحافظة شملت المشروعات المختلفة التي تدعم خطة التنمية المستدامة بمحافظة بورسعيد وتعمل على الارتقاء بالخدمات على كافة الأصعدة، لافتا أنه تم تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية، لتحقيق الواجهة الحضارية التي تتماشى مع المشروعات القومية، مؤكداً أن تطوير الطرق والميادين يسير بالتوازي في جميع الأحياء، بالإضافة إلى أعمال إنشاء وتطوير المحاور والطرق الواقعة في نطاق المناطق السكنية الجديدة ، مشيرًا إلى تطوير المناطق السكنية، والمجمعات الخدمية، والارتقاء بجميع المشروعات التي تمس حياة المواطن، والتي ساهمت في تحقيق معدلات نجاح غير مسبوقة، وأصبحت محل إشادة من الجميع .

ووجه اللواء هشام آمنة الشكر للأجهزة التنفيذية ببورسعيد على جهودهم المتواصلة في المشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها المحافظة في كافة القطاعات، والتي ساهمت في تحقيق معدلات نجاح غير مسبوقة، أصبحت محل إشادة من الجميع، مشيرًا إلى أن بورسعيد أصبحت تمتلك جهاز إداري كفء ساهم في تحقيق أداء متميز ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما لفت المحافظ إلى ما يتم من أعمال رفع كفاءة وتطوير بالمناطق السكنية القديمة في عدد من الأحياء خاصة الأكثر كثافة سكانية، والتي ساهمت في إحداث نقلة نوعية للخدمات المقدمة للمواطنين في هذه المناطق سواء في مجال تطوير الطرق أو إنشاء وتطوير محطات الصرف الصحي، وزيادة المسطحات الخضراء ودهان واجهات العمارات السكنية ورفع كفاءة الإضاءة بهذه المناطق، خاصة في أحياء الزهور والضواحي، مؤكدًا علي سرعة الانتهاء من تطوير منطقة فاطمة الزهراء ومنطقة السيدة خديجة التي تشهد أعمال رفع كفاءة ورصف جميع الشوارع الداخلية، وصيانة الأعمدة الكهربائية وتوصيل المياه، وتركيب شبكة صرف صحى جديدة، وزيادة الطابع الجمالى ودهانات واجهات العمارات السكنية من الداخل والخارج وترميم العمارات السكنية.

وشدد محافظ بورسعيد ، علي المتابعة المستمرة والميدانية لمشروعات تطوير ورصف الطرق الجارية في جميع الأحياء، ومنها شارع الامين وستالنجراد والحراسات، والتنسيق المستمر بين كل الجهات المختصة والإسراع في معدلات العمل، بالإضافة الي تكثيف أعمال النظافة المستمرة في كل الأحياء للحفاظ على المستوى الحضاري والجمالي ببورسعيد، وإزالة الاشغالات، لافتاً الي التواجد الميداني في كل الأحياء، والعمل وفق خطة لإنهاء أي مظهر غير لائق يشوه الصورة الحضارية لبورسعيد، مشيرًا الي أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة بورسعيد، فضلاً عن تكثيف الجهود لإنهاء العمل في عدد من المشروعات الخدمية، تماشيًا مع الطفرة التنموية التي شهدتها المحافظة في كل المجالات.

وحرص اللواء هشام آمنة على متابعة جهود محافظة بورسعيد فى ملف الاستثمار والصناعة وتذليل أي عقبات أمام رجال الأعمال والمستثمرين للتوسع في المشروعات القائمة وإنشاء مشروعات جديدة بما يساهم في توفير فرص عمل لأبناء بورسعيد والمحافظات المجاورة، مشيرًا إلى أن مدينة بورسعيد ، شهدت إقامة كيانات صناعية كبرى تقوم على صناعات تدخل لأول مرة المنطقة الصناعية، وتسهم في دعم السوق المحلية وزيادة صادرات الدولة لمختلف دول العالم.

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تدعم المستثمر الجاد لتنفيذ مشروعات صناعية متنوعة تساهم في النهوض بالاقتصاد القومي وتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء بورسعيد والنهوض بالقطاع الصناعي، بالإضافة الي التعاون والتواصل مع بعض المستثمرين الأجانب لضخ استثمارات في عدد من القطاعات ، لافتًا الي أن المحافظة حققت تطورًا غير مسبوق في مجال الصناعة بسواعد الشباب الطموح من أبنائها، وشهدت معدلات تنمية غير مسبوقة بدعم ومتابعة من السيد رئيس الجمهورية في مجال الاستثمار لدعم السوق المحلى وزيادة الصادرات واستغلال الميزات التنافسية لمحافظة بورسعيد.

وخلال اللقاء أكد اللواء هشام آمنة على توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة فيما يخص التصدى للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضى الزراعية والتعامل بحسم مع مخالفات البناء في جميع المحافظات، مؤكدا ضرورة متابعة جهود منظومة المتغيرات المكانية بمحافظة بورسعيد، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد حالات البناء المخالف أو التعدى على أملاك الدولة، ورصد أي حالات جديدة وإزالتها في المهد والتعامل الفورى معها لمنع ظاهرة البناء العشوائى والمخالف، ومتابعة الإجراءات المتخذة تجاه المخالفين مع الجهات القضائية المعنية بالمحافظة، وإيقاف تلك الظاهرة التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

ومن جانبه أوضح اللواء عادل الغضبان أن المحافظة تمكنت خلال المرحلتين الأولي والثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، في إزالة ٢٤٢ مخالفة استزراع سمكى بمساحة ١٢٨١ فدانا والتي تم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة برئاسة اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئاسة الجمهورية، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات ، لافتاً إلى توجيهاته المستمرة لرؤساء المدن والأحياء و الوحدات المحلية في تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة للموجة ال22 بالمتابعة المستمرة والدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية ورصد أية حالات تعدي جديدة على المجاري المائية وأملاك الدولة والأراضى الزراعية وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى وتحرير محاضر تبوير لضمان عدم تمكين المعتدين من استكمال أعمال البناء .

وأشار محافظ بورسعيد إلي أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بسرعة إزالة التعديات على ممتلكات وأراضي الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بأملاك الدولة .

و تناول اللقاء أيضاً عدداً من الملفات الخدمية التى تهم المواطنين وعلى رأسها جهود المحافظة خلال شهر رمضان المعظم ، في توفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة ومحاربة الغلاء ، و ذلك من خلال إقامة العديد من معارض بيع السلع الغذائية بمراكز و أحياء المحافظة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن بالتعاون مع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية ، بالإضافة الي التنسيق مع مديريات التموين والطب البيطرى والصحة والأجهزة الأمنية بالمحافظة لتكثيف جهود الرقابة ومتابعة الأسواق خلال شهر رمضان المبارك وفي أجازة عيد الفطر لرصد أية ممارسات احتكارية ومخالفات بيع وتداول سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتشديد الرقابة على المخابز والمنافذ التموينية والمطاحن لضمان توفر الدقيق والخبز وانتظام الإنتاج وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة في هذا الشأن .

وفيما يتعلق بتطوير الخدمات المقدمة للمواطن البورسعيدي، أكد محافظ بورسعيد أن كافة المراكز التكنولوجية بالمحافظة شهدت تحولا في مستوى الخدمة المقدمة للمواطن في ظل منظومة التحول الرقمي والتي ساهمت في سرعة و دقة أداء الخدمة، متطرقا للحديث عن مركز تراخيص المحال العامة الموحد بحي المناخ، والذي ساهم في تنظيم العمل بمنظومة إصدار التراخيص وفقاً لأعلى معايير الدقة والشفافية، حيث إستقبل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي المناخ فى محافظة بورسعيد منذ مطلع شهر يناير الماضي ٤٢٤١ طلبا من أهالي الحي، جميعها ضمن ٦٢ خدمة إلكترونية يقدمها المركز ، مؤكداً علي إنهاء الطلبات المقدمة بنسبة ٩٨% تقريباً ؛ حيث بلغت ٤١٤٠ طلب وجاري الإنتهاء من ١٠١ متبقية يتوقف تنفيذها علي إستكمال أوراق من طالب الخدمة.