ضربة قوية لتجار الكيف.. ضبط 290 طربة حشيش في الغردقة

وجهت مباحث قسم أول الغردقة ضربة قوية لتجّار الكيف بالغردقة بعد ضبط عاطلين وبحوزتهم 290 طربة حشيش بنطقة الميناء بالغردقة .

ونجحت الأجهزة الأمنية بقيادة العقيد اسامة مهران (مفتش مباحث القسم) و المقدم إسلام عبدالحميد ( رئيس مباحث القسم بقسم أول الغردفة) في ضبط 290 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عاطلين بقصد الإتجار.

وأكدت معلومات وتحريات النقيب علي صبري معاون مباحث القسم والنقيب أحمد حفظ الله معاون مباحث القسم ، قيام عاطل بممارسة نشاط إجرامي، حيث تخصّص في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذًا من دائرة مركز شرطة أول الغردقة مسرحًا لمزاولة نشاطه.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية واستئذان النيابة العامة الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم 290 طربة حشيش وتحرّر محضر بالواقعة ، وأُحيل المتهمان إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات مع المتهمين، وأمرت بالتحفظ على المواد المخدرة المضبوطة.