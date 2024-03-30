الحشاشين الحلقة 20| نجاة حسن الصباح من مخطط اغتياله.. ويحيى ورفاقه في أزمة

شهدت الحلقة 20 من الحشاشين، نجاة حسن الصباح من مخطط اغتياله على يد يحيى ورفاقه بعدما أقنعه بإيمانه.

وكشف يحيى خطته واتفق مع صديقيه على مهاجمة حسن الصباح وبرزك أوميد وزيد بن سيحون في مخادعهم، لكن خطته تم كشفها.

وألقى رجال حسن الصباح القبض على يحيى ورفاقه، ولكن زعيم الحشاشين عفى عن ابن المؤذن وطلب منه قتل صديقيه.

الحشاشين مسلسل تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.

المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.