ترامادول وحشيش | إحالة "الحاجة" للمحاكمة العاجلة بالسلام

أحال المحامي العام لنيابة شرق القاهرة، ربة منزل وشهرتها "الحاجة" بمدينة السلام لمحكمة الجنايات، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة.



البداية..



عندما تلقي قسم شرطة السلام معلومات تفيد بقيام ربة منزل، بالإتجار في المواد المخدرة ،وتم إجراء التحرياتاللازمة ،وجمع المعلومات وتم التوصل إلي المتهمة، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمة وتدعى «س.م.» داخل مسكنها وتفتيشها عثر علي كيس اسود تبين بداخله مخدر الحشيش يزن ٥٠٠ جرام، واقراص الترامادول. واعترفت بحيازة المضبوطات بهدف الربح والاتجار غير مشروع بها.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات وتم إحالتها الي محكمة الجنايات.