إجراء تصعيدي للشرطة البريطانية عقب حادث طعن صحفي إيراني

تعرض صحفي إيراني بارز منفي للطعن خارج منزله في لندن، ما دفع الشرطة البريطانية إلى إطلاق تحقيق لمكافحة الإرهاب.

ورد أن بوريا زراتي، مراسل تلفزيوني في قناة 'إيران إنترناشيونال' ومقرها المملكة المتحدة، تعرض لهجوم من قبل مجموعة من الرجال خارج منزله في جنوب غرب ويمبلدون. ثم فر المهاجمون في سيارة.

وقالت شرطة العاصمة لندن في بيان عقب الحادث الذي وقع أمس الجمعة إنه لا يعتقد أن إصابات الزراتي تهدد حياته وإن حالته مستقرة.

وأضافت شرطة العاصمة إنه من السابق لأوانه تحديد الدافع وراء الجريمة، ولكن بالنظر إلى مهنة الضحية 'إلى جانب حقيقة وجود عدد من التهديدات الموجهة ضد هذه المجموعة من الصحفيين في الآونة الأخيرة'، فإن قيادة مكافحة الإرهاب بالوزارة ستكون التحقيق.

وتابع البيان 'لا نعرف سبب الهجوم على هذه الضحية ويمكن أن يكون هناك عدد من التفسيرات لذلك. وقال القائد دومينيك مورفي، قائد القيادة، في بيان: “بينما نواصل تقييم ملابسات هذا الحادث، يتابع المحققون عددًا من خطوط التحقيق”.

ورغم أن طهران لم تكن متورطة في الهجوم، إلا أن الحادث أثار بالفعل مخاوف من احتمال تورطها. وصنفت إيران المحطة التلفزيونية على أنها 'كيان إرهابي'. واتهمت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية القناة مرارا وتكرارا بإثارة الاضطرابات.

ويأتي طعن زراتي بعد أن كشف تحقيق أجرته قناة ITV البريطانية العام الماضي أن جواسيس إيرانيين حاولوا دفع مبلغ 200 ألف دولار لأحد مهربي البشر لاغتيال اثنين من صحفيي إيران إنترناشيونال. ودفع التحقيق الحكومة البريطانية في يناير إلى فرض عقوبات على سبعة أعضاء في الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، وهي منظمة النخبة شبه العسكرية التي تأسست في أعقاب الثورة في البلاد عام 1979.

وأصدرت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، أليسيا كيرنز، والأمينة العامة للاتحاد الوطني البريطاني للصحفيين، ميشيل ستانيستريت، بيانات صيغت بعناية لتجنب إلقاء اللوم على إيران، ولكنها دعت إلى بذل المزيد من الجهود لحماية الصحفيين.

وقال ستانيستريت: 'إن عملية الطعن الوحشية هذه ستثير حتماً مخاوف العديد من الصحفيين الذين استهدفتهم إيران إنترناشيونال والخدمة الفارسية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) من أنهم ليسوا آمنين في المنزل أو أثناء قيامهم بعملهم'.

وأضافت: 'يتعين على المجتمع الدولي تكثيف الضغوط على إيران وعلى الأمم المتحدة محاسبة إيران على أفعالها'.

وأشار كيرنز على تويتر إلى أن الخطوط الجوية الإيرانية الدولية عادت مؤخرًا إلى رحلاتها من لندن بعد أن اضطرت إلى إغلاق أبوابها في المملكة المتحدة.

وقالت في برنامج X: “هذا أمر مزعج للغاية. رغم أننا لا نعرف ملابسات هذا الهجوم، تواصل إيران مطاردة أولئك الشجعان بما يكفي للتحدث علناً ضد النظام”.

ونفى القائم بالأعمال الإيراني في المملكة المتحدة، سيد مهدي حسيني متين، 'أي صلة بقصة هذا الصحفي المزعوم' على قناة إكس.