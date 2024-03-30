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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مواجهات واسعة فى تل أبيب بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين

اسرائيل
اسرائيل

استعرضت قناة القاهره إلاخبارية تقريرا أوضحت فيه أن وزارة الصحة الفلسطينية، أكدت أن الاحتلال الإسرائيلي، منع محاولات إجلاء المرضى من مجمع الشفاء الطبي، محذرة من أن حياتهم في خطر محدق.

وأشار التقرير، أن هناك مواجهات واسعة في تل أبيب بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين يطالبون بصفقة تبادل للمحتجزين، وأن أهالي المحتجزين الإسرائيليين يقولون إنهم لن يقفوا مكتوفي اليدين بعد الآن ولن يتوسلوا لحكومة نتنياهو، مشيرة إلى أن المظاهرات اليوم أكثر شراسة بتل أبيب

وأفاد عدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن رئيس الأركان الأمريكي يعرب عن إحباطه لعدم وجود خطط لدى إسرائيل لليوم التالي للحرب على غزة، وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن عشرات آلاف الإسرائيليين يطالبون بإبرام صفقة تبادل فورية للمحتجزين ويغلقون عدة شوارع في تل أبيب.

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