إمام مسجد يثير الجدل باستخدام الهاتف أثناء الصلاة.. مشهد صادم وجدل دائر

حالة واسعة من الجدل أحدثها مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لم يتعد الـ35 ثانية خلال الساعات الماضية لـإمام مسجد وهو يرتدي "العمة والقفطان" ويؤم المصلين في صلاة التراويح.

تصفح القرآن أم السوشيال ميديا؟

أظهر مقطع الفيديو الإمام وهو يستخدم هاتفه المحمول عقب قراءته سورة الفاتحة أثناء الصلاة وروج البعض إلى أنه إمام مسجد مصري مشيرين إلى استخدامه لهاتفه أثناء الصلاة من أجل تصفح مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أثار غضب الكثير من مستخدمي السوشيال ميديا حيث حكم عليه البعض أن صلاته باطلة فيما تهكم عليه البعض الآخر قائلين أنه كان يجيب عن زوجته التي تسأله عن السحور.

إمام المسجد الكندي

كما قال البعض الآخر أنه استخدم هاتفه المحمول لتصفح القرآن وقراءته حيث أن العالم تغير ليكون الهاتف بديلًا جيدًا عن المصحف الورقي أثناء الصلاة.

وبالبحث عن أصل الفيديو، تبين أن هذه المعلومات مغلوطة ما هي إلا شائعات مضللة حيث أن أصل الفيديو يعود لبثًا مباشرًا مدته تجاوزت الساعتين لصلاة التراويح في جامع كندي، وخلال هذا البث أم المصلين أكثر من إمام من بينهم الإمام الذي أثار الجدل حيث ظهر في الدقيقة الـ103 من المقطع.

صمت وتلعثم

قرأ إمام المسجد سورة الفاتحة ثم تلعثم أثناء قراءة الآية 55 من سورة البقرة فقرر استخدام هاتفه المحمول لعدم إجادته حفظ السورة القرآنية التي كان يتلوها، وهو الأمر الذي دفع أحد الأئمة للتصحيح عندما لاحظ إطالة صمت إمام المسجد بعد قراءة سورة الفاتحة وعدم حفظه للآية القرآنية.

استكمل إمام المسجد الكندي قراءته القرآنية أثناء صلاة التراويح لمدة دقيقتين ثم سلم من الصلاة ليستكملها إمام آخر.

إمام المسجد الكندي وهو يستخدم الهاتف أثناء الصلاة

وردت دار الإفتاء المصرية على حكم استخدام الهاتف لقراءة القرآن أثناء الصلاة حيث قال أمين الفتوى ومدير إدارة العلاقات الأسرية بالدار الدكتور عمرو الورداني، في بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية أن الصلاة في هذه الحالة تكون صحيحة خاصة أن الهاتف المحمول يتميز بمساحة تجعل الإمام غير مضطر لتقليب الأوراق كثيرًا أثناء الصلاة.