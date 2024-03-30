أحمد حسن يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

خصع وسام أبو علي مهاجم الأهلي لفحص طبي عقب عودة بعثة الفريق من تنزانيا لحسم موقفه من المشاركة في مباراة العودة أمام سيمبا بدوري أبطال أفريقيا.

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه على فيسبوك "كولر يتلقى تأكيدات طبية بجاهزية وسام أبو علي للعودة إلى الحسابات الفنية في الإياب أمام سيمبا".

وغاب وسام أبو علي عن مباريات الأهلي الأخيرة بسبب إصابة تعرض لها مؤخرا في العضلة الخلفية.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزانى في مباراة إياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا والمقرر إقامتها بإستاد القاهرة في العاشرة من مساء الجمعة المقبلة.