ست بـ100 راجل.. أم أحمد 20 سنة شقى في فرن العيش لتربية أبنائها|تفاصيل

مع شروق الشمس تخرج " أم أحمد " من منزلها متجهة الى عملها فى أحد المخابز البلدية بمدينة بنها لتساعد أسرتها على المعيشة وأعباء الحياة وزواج نجلتهما الكبرى وتعليم باقى أولادها في المراحل التعليمية المختلفة.

تعمل 8 ساعات يوميا داخل الفرن

لم تردد " أم أحمد " لحظة واحدة فى مساعدة زوجها والوقوف بجواره للوصول بأسرتها لبر الأمان ، حيث عملت على مدار 20 عاما ومازالت تعمل فى مهنة الفران داخل مخبز بلدي يوميا على مدار 8 ساعات متواصلة متحملة مشقة العمل والتعب خاصة فى نهار رمضان.

تساعد زوجها على تربية أبنائها

وقالت أم أحمد إنها تزوجت وأنجبت 5 أبناء منهم 4 فتيات وقامت بمساعدة زوجها لمواجهة أعباء الحياة من خلال خروجها وعملها في مخبز بلدي منذ زواجها موضحة أنها تعمل لمدة 8 ساعات يوميا كما أنها لم تقصر في متابعة بيتها وأطفالها من خلال المتابعة الدورية لهم سواء في العمل وكذلك بعد الانتهاء من العمل.

تعمل فى الفرن منذ السادسة صباحا

وأشارت إلى أن فترة عملها في الأيام العادية تبدأ من السادسة صباحا وحتي الساعة الثانية ظهرا، أما في أيام شهر رمضان الكريم فتبدأ من الثامنة صباحا حتي الرابعة عصرا، مضيفة أنها على الرغم من أن فترة عملها دائما يجعلها تقف بالقرب من النار بالفرن، إلا أن ذلك لم يؤثر عليها يوما في عملها.

تتمنى زيارة بيت الله الحرام

وتابعت أنها تتمني أن تساعد زوجها حتى اتمام رسالتهم فى الحياة وتعليم كافة أبنائهم قائلا " عمرى ما تعبت من الشغل وهفضل طول عمرى أساعد جوزى ونفسى أعمل عمرة وأزور بيت الله الحرام وقبر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وكدة أكون حققت كل أمنياتي في الدنيا".

ووجهت أم أحمد رسالة للسيدات قائلة " الست المصرية الأصيلة طول عمرها ضهر وعون لزوجها حتي لو مش بتشتغل في الشارع تقدر تعمل كل حاجة حتي لو من بيتها وربنا يعين الجميع علي مسؤوليته".

أم احمد بائعة الخبز

أم احمد بائعة الخبز

أم احمد بائعة الخبز