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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لا يمكن نطلق على هذا الشخص كافرا .. سعاد صالح تفجر مفاجأة

سعاد صالح
سعاد صالح

ردت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال :" هل قاتل نفسه يعتبر كافر، أم ما هو الذنب الذي ارتكبه". 


وقالت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن قاتل نفسه ليس كافرًا ولكن هو عاصي،  وأن هناك اجماع على هذا الأمر، وأن الشخص الذي يصاب بمرض نفسي، ويقتل نفسه فهو هنا مريض.


وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حوارها ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي،  أن هناك إيمان ضعيف، وأن الإنسان ضعيف، وأن هناك بعض الإيمان وصل لمرحلة من اليأس.


ولفتت إلى أن قتل النفس من الكبائر، وأن الشخص استسهل قتل نفسه بدلا من حل مشكلته، ولكن لا يمكن أن نطلق عليه شخص كافر.


 

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