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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مين اللي هيدخل الجنة أو النار.. سعاد صالح توجه رسالة لدار الإفتاء

سعاد صالح
سعاد صالح

أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أنه لا يستطيع أحد أن يحدد من سيدخل الجنة، أو من سيدخل النار، لأن الله هو الوحيد الذي لديه العلم.

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن من يقول إن المنتحر سيدخل النار، فهذا الأمر لا يستطيع أحد أن يعلمه. 

ولفتت إلى أنها تطلب من دار الإفتاء المصرية تحديد حكم شرعي، في المنتحر، هل هو عاصٍ، أم آثم، أم كافر، وأن الفترة الأخيرة هناك حالات انتحار كثيرة تمت في الفترة الأخيرة، ولكن لم يصدر بيان واحد من أي هيئة علمية دينية. 

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