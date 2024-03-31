عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

برج العقرب.. حظك اليوم الأحد 31 مارس 2024: توقف عن الإنفاق الزائد

برج العقرب
برج العقرب

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه ده النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الأحد 31 مارس 2024 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

txt

برج العذراء.. حظك اليوم الخميس 28 مارس 2024: تحقيق أهدافك

txt

برج القوس .. حظك اليوم الخميس 28 مارس 2024 : انتبه لصحتك

برج العقرب وحظك اليوم الأحد 31 مارس 2024 

 لا تفقد أعصابك في الحب وتأكد أيضًا من تولي أدوار جديدة لإثبات همتك في المكتب، القضايا المالية توقف الإنفاق الزائد اليوم، صحتك طبيعية اليوم.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً 

أبعد الأنا عن الحياة العاطفية واقضِ المزيد من الوقت معًا، أغدق الحب على الشريك وقدم الدعم في المساعي الشخصية والمهنية. 

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

تعاني بعض الإناث من مشاكل نسائية أو صداع نصفي قد يؤثر على حياتهن الروتينية، تحتاج النساء الحوامل إلى توخي الحذر بشأن بطن الطفل لأن فرص حدوث مشكلات متعلقة بالحمل مرتفعة، تجنب المشكلات المرتبطة بالتوتر . 

برج العقرب مهنيا

قد يتآمر عليك بعض النقاد في مكان العمل، لكن تأكد من الرد عليهم من خلال عملك، تجنب الحجج في مكان العمل وقدم اقتراحات مبتكرة في الاجتماعات. 

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

هذا يوم للتخطيط والاستراتيجية وليس العمل. قم بمراجعة ميزانياتك وخططك المالية؛ قد تكون هناك تفاصيل تم التغاضي عنها والتي يمكن أن تؤدي إلى تحقيق وفورات أو إدارة أفضل، يمكن أن تنشأ نفقات غير متوقعة تتعلق بالمنزل أو الأسرة، لذا فإن وجود وسادة سيخفف التوتر.

برج العقرب برج العقرب حظك اليوم برج العقرب مهنيا برج العقرب وحظك اليوم برج العقرب وحظك اليوم الأحد برج العقرب وحظك اليوم صحيا برج العقرب وحظك اليوم عاطفيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع الصفوف | تفاصيل وصور

إجراء عاجل من الكاف تجاه حكم مباراة الأهلي وسيمبا

تناولت الحبوب .. ننشر نص شهادة والد رحاب ضحية البراجيل فى التحقيقات|انفراد

استبعاد مو صلاح وضم آخرين.. ماذا قرر اتحاد الكرة لأولمبياد باريس 2024؟

خروج 4 لاعبين من حسابات حسام حسن لمعسكر منتخب مصر في يونيو

معركة طاحنة..تصالح فتيات مشاجرة ستاربكس فى القسم ..فيديو

كانت ضامنة خطيبها وهتتحبس.. ننشر اعترافات والدة رحاب ضحية البراجيل في التحقيقات (انفراد)

قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وفيوتشر

موضوعات متعلقة

برج العقرب.. حظك اليوم الخميس 28 مارس 2024: استمع لقلبك

برج الأسد .. حظك اليوم الخميس 28 مارس 2024: احذر التعاملات المالية

برج العذراء.. حظك اليوم الخميس 28 مارس 2024: تحقيق أهدافك

برج القوس .. حظك اليوم الخميس 28 مارس 2024 : انتبه لصحتك

برج الجدي .. حظك اليوم الخميس 28 مارس 2024 : مسؤوليات جديدة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 28 مارس 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

بفستان أحمر ناري .. شاهد| هنا شيحة في أحدث إطلالاتها عبر إنستجرام

توب مكشوف .. فيفي عبده تثير ضجة بإطلالة جريئة

ترشيحاتنا

أسألكم الدعاء.. الملحن محمد يحيي يعلن وفاة والده

حكم اصطحاب الأطفال إلى المساجد في رمضان.. الأزهر يوضح

أستاذ تاريخ: طائلة الحشاشين تذكرنا بالخوارج

دعاء ليلة القدر والعشر الأواخر من رمضان.. كلمات تفتح لك الأبواب المغلقة

دعاء التهجد في أول ليلة وترية.. احرص عليه قد تكون ليلة القدر

شاب يستدرج طالبا ويجرده من ملابسه ويجبره على الاستحمام أمام الكاميرا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بسكويت العيد بأسهل وصفة

إمام مسجد يثير الجدل باستخدام الهاتف أثناء الصلاة.. مشهد صادم وجدل دائر

لعيد الفطر .. طريقة عمل بسكويت الشاي بلبن

هيحصل يوم 8 أبريل .. تأثير الكسوف الكلى على الأبراج الفلكية

فيديو

مي سليم: فتحي عبد الوهاب ممثل عبقري وانبسطت بالعمل معه

هلا السعيد: استعنت بشخص يشبه صابر المداح فى الحقيقة|خاص

مسروق.. كاتب مصري يهاجم فريق عمل مسلسل «خالد نور وولده نور خالد»

قالت وصيتها في 30 ثانية وأنهت حياتها .. حكاية رحاب “فتاة البراجيل”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ