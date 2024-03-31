عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

برج القوس.. حظك اليوم الأحد 31 مارس 2024: علاقة حب قديمة تتجدد

برج القوس
برج القوس

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، يُعرف مواليد القوس بشخصيته المتفائلة والمغامرة والعاطفية، ويستطيع التصرف في كافة الأمور.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الأحد 31 مارس 2024 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

txt

برج القوس .. حظك اليوم الخميس 28 مارس 2024 : انتبه لصحتك

txt

برج الجدي .. حظك اليوم الخميس 28 مارس 2024 : مسؤوليات جديدة

توقعات برج القوس وحظك اليوم الأحد 31 مارس 2024

ابق سعيدًا في علاقة الحب وقم بأدوار جديدة لإثبات مقدرتك المهنية، أنت جيد من الناحية المالية ولكن لديك السيطرة على النفقات، صحتك طبيعية اليوم. 

توقعات برج القوس في الحب 

سوف تتحول بعض الصداقات أيضًا إلى علاقات حب اليوم، قد ينمو حبك بمرور الوقت، سيكون لدى الإناث المتزوجات مخاوف تتعلق بتدخلات أفراد أسرة الزوج، قد تلتقي بالحبيب السابق، مما يعيد إحياء العلاقة القديمة. 

برج القوس وحظك اليوم صحيا

 إنه وقت ممتاز بالنسبة لمواليد برج القوس للبدء أو إعادة الالتزام بالأهداف الصحية، خاصة تلك التي تتضمن النشاط البدني، سواء كنت تجرب رياضة جديدة أو تكرس نفسك لروتين تمرين منتظم، فإن جسمك سوف يشكرك، انتبه أيضًا إلى صحتك العقلية. 

برج القوس وحظك اليوم في العمل 

يتم تشجيع مواليد برج القوس على أخذ زمام المبادرة في المشاريع، خاصة تلك التي تتطلب تفكيرًا خارج الصندوق. طاقات اليوم تحبذ الأعمال الجريئة، فلا تخجل من طرح مبادرات جديدة، سيؤدي التعاون مع الزملاء من خلفيات مختلفة إلى تبادل مثمر للأفكار، وإثراء نتائج مشروعك.   

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

سوف تأتي الثروة ولكن النفقات سوف ترتفع أيضًا اليوم، يمكنك بيع عقار أو شراء عقار جديد، سيقوم بعض مواليد برج القوس بتجديد المنزل أو حتى شراء سيارة جديدة، لديك خطة مالية مناسبة لإدارة الأموال.

برج القوس برج القوس حظك اليوم برج القوس حظك اليوم الاحد برج القوس وحظك اليوم برج القوس وحظك اليوم الأحد برج القوس وحظك اليوم صحيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع الصفوف | تفاصيل وصور

إجراء عاجل من الكاف تجاه حكم مباراة الأهلي وسيمبا

تناولت الحبوب .. ننشر نص شهادة والد رحاب ضحية البراجيل فى التحقيقات|انفراد

استبعاد مو صلاح وضم آخرين.. ماذا قرر اتحاد الكرة لأولمبياد باريس 2024؟

خروج 4 لاعبين من حسابات حسام حسن لمعسكر منتخب مصر في يونيو

معركة طاحنة..تصالح فتيات مشاجرة ستاربكس فى القسم ..فيديو

كانت ضامنة خطيبها وهتتحبس.. ننشر اعترافات والدة رحاب ضحية البراجيل في التحقيقات (انفراد)

قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وفيوتشر

موضوعات متعلقة

برج العقرب.. حظك اليوم الخميس 28 مارس 2024: استمع لقلبك

برج الأسد .. حظك اليوم الخميس 28 مارس 2024: احذر التعاملات المالية

برج العذراء.. حظك اليوم الخميس 28 مارس 2024: تحقيق أهدافك

برج القوس .. حظك اليوم الخميس 28 مارس 2024 : انتبه لصحتك

برج الجدي .. حظك اليوم الخميس 28 مارس 2024 : مسؤوليات جديدة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 28 مارس 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

بفستان أحمر ناري .. شاهد| هنا شيحة في أحدث إطلالاتها عبر إنستجرام

توب مكشوف .. فيفي عبده تثير ضجة بإطلالة جريئة

ترشيحاتنا

أسألكم الدعاء.. الملحن محمد يحيي يعلن وفاة والده

حكم اصطحاب الأطفال إلى المساجد في رمضان.. الأزهر يوضح

أستاذ تاريخ: طائلة الحشاشين تذكرنا بالخوارج

دعاء ليلة القدر والعشر الأواخر من رمضان.. كلمات تفتح لك الأبواب المغلقة

دعاء التهجد في أول ليلة وترية.. احرص عليه قد تكون ليلة القدر

شاب يستدرج طالبا ويجرده من ملابسه ويجبره على الاستحمام أمام الكاميرا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بسكويت العيد بأسهل وصفة

إمام مسجد يثير الجدل باستخدام الهاتف أثناء الصلاة.. مشهد صادم وجدل دائر

لعيد الفطر .. طريقة عمل بسكويت الشاي بلبن

هيحصل يوم 8 أبريل .. تأثير الكسوف الكلى على الأبراج الفلكية

فيديو

مي سليم: فتحي عبد الوهاب ممثل عبقري وانبسطت بالعمل معه

هلا السعيد: استعنت بشخص يشبه صابر المداح فى الحقيقة|خاص

مسروق.. كاتب مصري يهاجم فريق عمل مسلسل «خالد نور وولده نور خالد»

قالت وصيتها في 30 ثانية وأنهت حياتها .. حكاية رحاب “فتاة البراجيل”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ