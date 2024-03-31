أستاذ تاريخ: طائلة الحشاشين تذكرنا بالخوارج

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة، إن طائفة الحشاشين عندما رفعوا السلاح لم يقدموا شيئا للإسلام، لكن عندما تركوا السلاح بدأوا يقدمون الفكر الإسماعيلي وحتى في لندن هناك مركز للفكر الإسماعيلي، الذي يصدر مطبوعات خاصة به بالعربية والفارسية.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": طائلة الحشاشين تذكرني بالخوارج، لأن الخوارج رفعوا السلاح لمئات السنين ضد الدولة العباسية والفاطمية وضد الجميع ولم يقدموا شيئا، ولكن عندما تركوا السلاح قدموا لنا أفكارا وأصبحوا من أكثر الناس وداعة.

وتابع: "الحشاشين والخوارج من أهم الأمثلة اللي تجعلنا نقول إنه على مدار التاريخ رفع السلاح لم يأتي بنتيجة ولا قدم شيئا، ولا قدم إسهاما في الحضارة الإسلامية ولا العالمية، لكن عندما نترك السلاح نقدم أشياء مهمة مثل الطائفة الاسماعيلية النزارية".

وانطلقت السبت أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج الشاهد، تحت عنوان شهادات خاصة على «الإخوان - الحشاشين»، للدكتور محمد الباز على قناة extra news.

ويكشف "الباز" في الموسم الجديد ببرنامج الشاهد، شهادات جديدة على تاريخ طائفة «الحشاشين»، كجماعة دموية قتالية وأوجه الشبه بينها وبين جماعة الإخوان الإرهابية في الأهداف والنوايا، التي تحرض على العنف والقتل وسفك الدماء.