شاب يستدرج طالبا ويجرده من ملابسه ويجبره على الاستحمام أمام الكاميرا

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية من مسئول بإحدى المدارس بصحبة شقيقه (طالب "من ذوى الإحتياجات الخاصة") بقيام شخصين بإستدراج شقيق المبلغ وتجريده من ملابسه وقيام أحد المتهمين بالإستحمام بصحبة "شقيق المبلغ" داخل حوض رى وقيام الآخر بتصويرهما وبث مقطع فيديو عبر صفحته بموقع "فيس بوك" وتطبيق "واتس آب" وعلم المُبلغ بالواقعة بعد مُشاهدة الفيديو .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وإعترفا بقيامهما بذلك بقصد المزاح، وحذفهما مقطع الفيديو عقب ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.