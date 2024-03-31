سعدت جدا.. وزيرة الهجرة تشيد بحوارها الخاص مع صدى البلد

أشادت الدكتورة سها جندي، وزيرة الهجرة بالحوار الخاص الذي أجريته مع الإعلامي شادي الزيات في برنامج "صناع القرار" المذاع على قناة صدى البلد الفضائية.

وكتبت وزيرة الهجرة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: سعدت جدًا بالحوار الخاص الذي أجريته مع الإعلامي شادي الزيات في برنامج "صناع القرار" المذاع على قناة صدى البلد الفضائية.

وأضافت وزيرة الهجرة: لقد تحدثت في كل الملفات والقضايا التي تشغل بال 14 مليون مصري بالخارج، وكذلك المبادرات التي تتولى وزارة الهجرة تنفيذها، وكل الأنشطة والجهود التي نبذلها في سبيل رعاية الجاليات المصرية في الخارج وربطهم بالوطن وإدماجهم في عملية التنمية.



وكانت قد حلت الدكتورة سها جندي، وزيرة الهجرة، ضيفة لبرنامج صناع القرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، وأدلت بالعديد من التصريحات الهامة نستعرضها من خلال هذا التقرير.

وأكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن عدد المصريين في الخارج 14 مليون، مشيرة إلى أنها تعتبر وزارة الهجرة أمن قومي، وأصبحت وزارة مستقلة لها عملها الخاص منذ 9 سنوات، بعد تولي الرئيس السيسي.



وقالت سها جندي، خلال برنامج “صناع القرار”، إن وزارة الهجرة كانت منضمة من قبل لوزارة العدل، مؤكدة أن وزارة الهجرة تعني بشئون المصريين في الخارج.



وتابعت وزيرة الهجرة، أن المصريين في الخارج يعتبرون قوة ناعمة لمصر، مؤكدة أن هناك علماء مصريين وعمال متميزين، ودائما ما يبهرونها بعملهم.

وزيرة الهجرة: مشروع رأس الحكمة ساهم في ضبط السياسة النقدية لمصر

وصفت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، مشروع رأس الحكمة، بـ “رأس حربة” بأنه مشروع للتغيير وساهم في ضبط السياسة النقدية لمصر.