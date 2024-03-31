عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سعدت جدا.. وزيرة الهجرة تشيد بحوارها الخاص مع صدى البلد

صدى البلد

أشادت الدكتورة سها جندي، وزيرة الهجرة بالحوار الخاص الذي أجريته مع الإعلامي شادي الزيات في برنامج "صناع القرار" المذاع على قناة صدى البلد الفضائية.

وكتبت وزيرة الهجرة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: سعدت جدًا بالحوار الخاص الذي أجريته مع الإعلامي شادي الزيات في برنامج "صناع القرار" المذاع على قناة صدى البلد الفضائية. 

وأضافت وزيرة الهجرة: لقد تحدثت في كل الملفات والقضايا التي تشغل بال 14 مليون مصري بالخارج، وكذلك المبادرات التي تتولى وزارة الهجرة تنفيذها، وكل الأنشطة والجهود التي نبذلها في سبيل رعاية الجاليات المصرية في الخارج وربطهم بالوطن وإدماجهم في عملية التنمية.

 


وكانت قد حلت الدكتورة سها جندي، وزيرة الهجرة، ضيفة لبرنامج صناع القرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، وأدلت بالعديد من التصريحات الهامة نستعرضها من خلال هذا التقرير.

 

 

وأكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن عدد المصريين في الخارج 14 مليون، مشيرة إلى أنها تعتبر وزارة الهجرة أمن قومي، وأصبحت وزارة مستقلة لها عملها الخاص منذ 9 سنوات، بعد تولي الرئيس السيسي.

 


وقالت سها جندي، خلال برنامج “صناع القرار”، إن وزارة الهجرة كانت منضمة من قبل لوزارة العدل، مؤكدة أن وزارة الهجرة تعني بشئون المصريين في الخارج.


وتابعت وزيرة الهجرة، أن المصريين في الخارج يعتبرون قوة ناعمة لمصر، مؤكدة أن هناك علماء مصريين وعمال متميزين، ودائما ما يبهرونها بعملهم.

 

وزيرة الهجرة: مشروع رأس الحكمة ساهم في ضبط السياسة النقدية لمصر

وصفت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، مشروع رأس الحكمة، بـ “رأس حربة” بأنه مشروع للتغيير وساهم في ضبط السياسة النقدية لمصر.

وزيرة الهجرة شادى الزيات برنامج “صناع القرار” صدى البلد السفيرة سها الجندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع الصفوف | تفاصيل وصور

صور فضائية حديثة تكشف مفاجآت جديدة عن سد النهضة

إجراء عاجل من الكاف تجاه حكم مباراة الأهلي وسيمبا

استبعاد مو صلاح وضم آخرين.. ماذا قرر اتحاد الكرة لأولمبياد باريس 2024؟

خروج 4 لاعبين من حسابات حسام حسن لمعسكر منتخب مصر في يونيو

تناولت الحبوب .. ننشر نص شهادة والد رحاب ضحية البراجيل فى التحقيقات|انفراد

معركة طاحنة..تصالح فتيات مشاجرة ستاربكس فى القسم ..فيديو

قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وفيوتشر

ترشيحاتنا

ريم البارودي: لم أهن أحمد سعد وهذه حقيقة محاولة انتحاري في الجزائر

فطارك عندنا.. طريقة عمل البامية المجمدة وخضار سوتيه واكتشفي الفوائد

اليوم .. الإفطار السنوى للصحفيين والاحتفال بالذكرى 83 لتأسيس النقابة

محاكمة 7 متهمين بقـ.تل شخص والشروع في إنهاء حياة نجله بالوراق.. الخميس

دعاء ليلة القدر المستجاب.. الله قريب منك فلا تتأخر

صور فضائية حديثة تكشف مفاجآت جديدة عن سد النهضة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موعد إجازة عيد الفطر 2024| موعده بالتواريخ والأيام.. وعطلات أبريل

طريقة عمل بسكويت العيد بأسهل وصفة

إمام مسجد يثير الجدل باستخدام الهاتف أثناء الصلاة.. مشهد صادم وجدل دائر

لعيد الفطر .. طريقة عمل بسكويت الشاي بلبن

فيديو

مي سليم: فتحي عبد الوهاب ممثل عبقري وانبسطت بالعمل معه

هلا السعيد: استعنت بشخص يشبه صابر المداح فى الحقيقة|خاص

مسروق.. كاتب مصري يهاجم فريق عمل مسلسل «خالد نور وولده نور خالد»

قالت وصيتها في 30 ثانية وأنهت حياتها .. حكاية رحاب “فتاة البراجيل”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ