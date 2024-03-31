جرسون مطعم| سبب منع المحجبات من الظهور في برنامج شريف مدكور.. فيديو

كشف الإعلامي شريف مدكور، حقيقة وضعه قواعد لظهور المحجبات في برنامجه، موضحا أنه يرفض ظهور محجبة بملابس لا تتناسب مع الحجاب يرجع إلى غيرته عليهن، وأنه يغير على شكل المحجبات ويرفض أي أحد يسخر منهن.

وأضاف شريف مدكور، خلال استضافته ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، المُذاع عبر فضائية "الحياة": "تعرضت لموقف منذ عام ونصف، عندما كنت في باريس مع مجموعة من الأصدقاء، أثناء تناول العشاء في مكان ما، وتناقشنا مع الجرسون الذي أبدى ملاحظته على حجاب المصريات".

وتابع شريف مدكور: "الجرسون في المطعم لاحظ ستات عرب بيروحوا المطعم، ومن وسطهم ستات مصريات محجبات، لكن الملابس تبرز مفاتنهن، ويضع ميكب صارخا بخلاف محجبات من دول أخرى يرتدين العباءة وبدون أي مساحيق تجميل"، وتساءل الجرسون وقتها، قائلا: "أنتوا إيه؟".



وأردف: "غيرتي زادت أكتر بسبب الجرسون هذا الشاب الذي يعيش في فرنسا على حجاب بعض الفتيات في مصر، واتوجعت أوي وكنت قاعد وقتها هطق، وأنا مقتنع بما أقوله رغم تعرضي للنقد حتى من أسرتي".

واسترسل: "سياسة برنامجي إني مش هطلع حاجة أنا شايف إنها هتضر سمعة ديني وسمعة بلدي، علشان ميجيش واحد أجنبي يقولي هما ليه الستات في مصر بيلبسوا استرتش"، موضحا: "أنا ضد العباية السودا، واللي عايزة تلبسها هي حرة، أنا أغير على ستات بلدي وعلى صورة السيدة المسلمة، مرة لقيت واحدة مصممة وجاية لابسة بنطلون استريتش وحاطة رموش 3 طبقات وحجاب أنا شايف إن ده منظر لا يليق، هو حريتها بس دي تسيء لصورة المرأة المصرية المسلمة وأنا مش هطلعها على الشاشة".

